TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2

04.01.2021 18:05
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eskişehirspor galibiyet hasretini 30 maça çıkardı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Tolga Yakut'un ara pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berkay'ın vuruşu savunmadan dışarı çıktı.

36. dakikada Gökhan'ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşu kaleci Ekrem çıkardı.

45. dakikada sağ kanattan bindiren Fethi'nin ortasında topla buluşan Tugay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Melih'in ortasına iyi yükselen Fethi, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

73. dakikada gelişen Boluspor kontra atağında Melih'in yerden ortasına düzgün vuran Hamza farkı ikiye çıkardı. 0-2

83. dakikada topla hızlı çıkan Mertan'ın pasında kaleyi karşısına alan Melih'in vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Mehmet Yıldırım xx, Selahattin Altay xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Furgan Polat xx, Bedirhan Altunbaş xx, Onurhan Uyanık x (Hamed Sholaja dk. 45 xx), Sunday Alimi xx, Tolga Yakut x, Bilal Ceylan xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik xx, Berkay Tanır xxx (Onur Arı dk. 80 ?)

Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Talha Erdoğan, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Doğukan Ünal, Melih Nezir

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Boluspor: Ömer Alıcı xx, Fethi Özer xxx, Tugay Kacar xxx, Melih Okutan xxx (Mihajlovic dk. 85 ?), Poepon x (Hamza Gür dk. 45 xx), Gökhan Sazdağı xx (Araz Abdullayev dk. 45 xx), Oğuzhan Berber xx, Marlon Silva x (Mertan Caner dk. 62 xx), Alican Özfesli xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 90 ?), Ali Keten xx, Burak Bekaroğlu xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Martins, Muhammed Arslantaş, Muhammet Raşit, Fatih Özkan

Teknik Sorumlu: Reha Kemal Erginer

Goller: Fethi (dk. 62), Hamza (dk. 73) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Hamed Sholaja (Eskişehirspor), Melih Okutan, Tugay Kacar (Boluspor)

Kırmızı Kart: Tolga Yakut (dk. 42) (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 2 - Son Dakika Spor


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