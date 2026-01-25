TFF 3. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Spor

TFF 3. Lig 18. Hafta Sonuçları

25.01.2026 22:17
TFF 3. Lig'de 18. hafta tamamlandı, liderler belirlendi.

TFF 3. Lig'de 18. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor haftayı lider tamamladı.

Ligde 18. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR1811432391437
2.İNEGÖL KAFKASSPOR18105329151435
3.ÇORLUSPOR 194718104431161534
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR18104430171334
5.BURSA YILDIRIMSPOR189632215733
6.GALATA SK188462519628
7.YALOVA FK 77187652619727
8.SİLİVRİSPOR187472423125
9.BULVARSPOR187472325-225
10.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ186662426-224
11.KESTEL ÇİLEKSPOR1862101624-820
12.İNKILAP FUTBOL184861321-820
13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR184771821-319
14.POLATLI 19261842121124-1314
15.BURSA NİLÜFER1834111329-1613
16.EDİRNESPOR1822141338-258

2. Grup

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR17132238152341
2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR1886427171030
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR1879222121030
4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR187652017327
5.ERCİYES 38186842315826
6.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR187562023-326
7.MDGRUP OSMANİYESPOR187382324-124
8.DİYARBEKİRSPOR186662023-324
9.CINEGOLD AĞRI 1970175752314922
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL1841042424022
11.MALATYA YEŞİLYURTSPOR184772023-319
12.KİLİS 1984185491329-1619
13.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR184682030-1018
14.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR183871820-217
15.KIRIKKALE FK184592133-1217
16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR183871528-1317

3. Grup

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR18144041142746
2.52 ORDUSPOR18122446182838
3.FATSA BELEDİYESPOR1811342516936
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR18104439182134
5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR1785428131529
6.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR187832720729
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR176562019123
8.PAZARSPOR186571624-823
9.1926 BULANCAKSPOR186482233-1122
10.ORDUSPOR 1967185672029-921
11.TOKAT BELEDİYESPOR185491624-819
12.AMASYASPOR FK184591628-1217
13.KARABÜK İDMANYURDU1844101734-1716
14.ARTVİN HOPASPOR1843111728-1115
15.GİRESUNSPOR1834111833-1513
16.ÇAYELİSPOR181891229-1711

4. Grup

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR18152143113247
2.ESKİŞEHİRSPOR18123342162639
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR18114337152237
4.KARŞIYAKA18114324131137
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR18105334161835
6.OKTAŞ UŞAKSPOR1811162319434
7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR1810262719832
8.TİRE 20211883730191127
9.SÖKE 1970186392223-121
10.ALTAY186391623-721
11.ALANYA 1221185581726-920
12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR183692033-1315
13.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ1843111731-1415
14.AFYONSPOR1825111638-2211
15.İZMİR ÇORUHLU FK1823131336-239
16.NAZİLLİSPOR180414649-434

Kaynak: AA

Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

