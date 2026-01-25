TFF 3. Lig 18. Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig'de 18. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor haftayı lider tamamladı.
Ligde 18. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|18
|11
|4
|3
|23
|9
|14
|37
|2.İNEGÖL KAFKASSPOR
|18
|10
|5
|3
|29
|15
|14
|35
|3.ÇORLUSPOR 1947
|18
|10
|4
|4
|31
|16
|15
|34
|4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|18
|10
|4
|4
|30
|17
|13
|34
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|18
|9
|6
|3
|22
|15
|7
|33
|6.GALATA SK
|18
|8
|4
|6
|25
|19
|6
|28
|7.YALOVA FK 77
|18
|7
|6
|5
|26
|19
|7
|27
|8.SİLİVRİSPOR
|18
|7
|4
|7
|24
|23
|1
|25
|9.BULVARSPOR
|18
|7
|4
|7
|23
|25
|-2
|25
|10.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ
|18
|6
|6
|6
|24
|26
|-2
|24
|11.KESTEL ÇİLEKSPOR
|18
|6
|2
|10
|16
|24
|-8
|20
|12.İNKILAP FUTBOL
|18
|4
|8
|6
|13
|21
|-8
|20
|13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|18
|4
|7
|7
|18
|21
|-3
|19
|14.POLATLI 1926
|18
|4
|2
|12
|11
|24
|-13
|14
|15.BURSA NİLÜFER
|18
|3
|4
|11
|13
|29
|-16
|13
|16.EDİRNESPOR
|18
|2
|2
|14
|13
|38
|-25
|8
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|17
|13
|2
|2
|38
|15
|23
|41
|2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|18
|8
|6
|4
|27
|17
|10
|30
|3.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|18
|7
|9
|2
|22
|12
|10
|30
|4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|18
|7
|6
|5
|20
|17
|3
|27
|5.ERCİYES 38
|18
|6
|8
|4
|23
|15
|8
|26
|6.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|18
|7
|5
|6
|20
|23
|-3
|26
|7.MDGRUP OSMANİYESPOR
|18
|7
|3
|8
|23
|24
|-1
|24
|8.DİYARBEKİRSPOR
|18
|6
|6
|6
|20
|23
|-3
|24
|9.CINEGOLD AĞRI 1970
|17
|5
|7
|5
|23
|14
|9
|22
|10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|18
|4
|10
|4
|24
|24
|0
|22
|11.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|18
|4
|7
|7
|20
|23
|-3
|19
|12.KİLİS 1984
|18
|5
|4
|9
|13
|29
|-16
|19
|13.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|18
|4
|6
|8
|20
|30
|-10
|18
|14.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR
|18
|3
|8
|7
|18
|20
|-2
|17
|15.KIRIKKALE FK
|18
|4
|5
|9
|21
|33
|-12
|17
|16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|18
|3
|8
|7
|15
|28
|-13
|17
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|18
|14
|4
|0
|41
|14
|27
|46
|2.52 ORDUSPOR
|18
|12
|2
|4
|46
|18
|28
|38
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|18
|11
|3
|4
|25
|16
|9
|36
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|18
|10
|4
|4
|39
|18
|21
|34
|5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|17
|8
|5
|4
|28
|13
|15
|29
|6.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|18
|7
|8
|3
|27
|20
|7
|29
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|17
|6
|5
|6
|20
|19
|1
|23
|8.PAZARSPOR
|18
|6
|5
|7
|16
|24
|-8
|23
|9.1926 BULANCAKSPOR
|18
|6
|4
|8
|22
|33
|-11
|22
|10.ORDUSPOR 1967
|18
|5
|6
|7
|20
|29
|-9
|21
|11.TOKAT BELEDİYESPOR
|18
|5
|4
|9
|16
|24
|-8
|19
|12.AMASYASPOR FK
|18
|4
|5
|9
|16
|28
|-12
|17
|13.KARABÜK İDMANYURDU
|18
|4
|4
|10
|17
|34
|-17
|16
|14.ARTVİN HOPASPOR
|18
|4
|3
|11
|17
|28
|-11
|15
|15.GİRESUNSPOR
|18
|3
|4
|11
|18
|33
|-15
|13
|16.ÇAYELİSPOR
|18
|1
|8
|9
|12
|29
|-17
|11
4. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|18
|15
|2
|1
|43
|11
|32
|47
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|18
|12
|3
|3
|42
|16
|26
|39
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|18
|11
|4
|3
|37
|15
|22
|37
|4.KARŞIYAKA
|18
|11
|4
|3
|24
|13
|11
|37
|5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|18
|10
|5
|3
|34
|16
|18
|35
|6.OKTAŞ UŞAKSPOR
|18
|11
|1
|6
|23
|19
|4
|34
|7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR
|18
|10
|2
|6
|27
|19
|8
|32
|8.TİRE 2021
|18
|8
|3
|7
|30
|19
|11
|27
|9.SÖKE 1970
|18
|6
|3
|9
|22
|23
|-1
|21
|10.ALTAY
|18
|6
|3
|9
|16
|23
|-7
|21
|11.ALANYA 1221
|18
|5
|5
|8
|17
|26
|-9
|20
|12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|18
|3
|6
|9
|20
|33
|-13
|15
|13.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|18
|4
|3
|11
|17
|31
|-14
|15
|14.AFYONSPOR
|18
|2
|5
|11
|16
|38
|-22
|11
|15.İZMİR ÇORUHLU FK
|18
|2
|3
|13
|13
|36
|-23
|9
|16.NAZİLLİSPOR
|18
|0
|4
|14
|6
|49
|-43
|4
