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TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor

16.08.2021 13:05
TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor, System.String[]

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdırspor'un, Kızılcahamam'daki 1. etap kamp çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör Mesut Demiroviç, futbolcu ve yöneticilerinin takımı 3. Lig'e çıkarmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Farklı takımlarda top koşturan başarılı futbolcuları yeni sezonda transfer ettiklerini aktaran Demiroviç, şöyle konuştu:

"Tecrübeli ve genç oyuncularla bir proje takımı yaptık. Bana göre sadece bu sezon değil, gelecek sezon da ufak takviyelerle bu takım 1. Lig'i bile zorlar. 3. Lig'de zor takımlar var ama biz kendimize ve kadromuza güveniyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Başkanımız Cantürk Alagöz bize çok iyi şartlar sundu. 2. Etap kampımıza da hazır bir şekilde girip finalimizi yaparak ilk maça hazır olacağız. Oyuncularımın hepsi birbirine alıştı, kaynaştı. Futbolda sadece iyi bir ekip olmak yetmiyor, iyi bir aile olunca başarı gelir. Şu an her şey çok harika gidiyor. Çok ateşli bir taraftarımız var. Çok merak ediyorlar, arıyorlar soruyorlar, onları çok seviyoruz. Geçen sezon pandemi olmasına rağmen köşelerden, evlerin balkonlarından, her yerden bizi desteklemeye çalıştılar. Taraftarımıza kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Ligin sonunda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz"

Sportif direktör Değer Okşar ise takımın sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü anlattı.

3. Lig şampiyonluğu için büyük bir gayretle hazırlandıklarını ifade eden Okşar, "Yeni yönetimimiz, Cantürk Alagöz başkanımızla, yeni kadromuzla, şampiyon Mesut Demiroviç hocamızla yola devam ediyoruz. Önemli bir takım kurduk, önemli bir futbolcu grubu ile çalışıyoruz. Hedefimiz inşallah şampiyonluk. Biz elimizden geleni yaptık, artık söz futbolcularımızda. Bundan sonra futbolcularımız ellerinden geleni yapacaklar. Hedefimiz ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde kalmak. Ligin sonunda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Muhammet Reis de Iğdırspor'un hedefleri olan, genç ve dinamik bir takım olduğunu vurguladı.

Yapılan transferlere değinen Reis, şunları kaydetti:

"Transferlerle bu takım tabi ki şampiyonluğa oynayacak. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. İsimlerle değil, sahada verdiğimiz mücadeleyle şampiyonluğa oynadığımızı göstermemiz gerekiyor. Biz bunun bilincindeyiz ve o doğrultuda çalışıyoruz. Ayaklarımız bütün takım halinde yere sağlam basacak. Dışarda da tek yürek ve tek bilek olduğumuz zaman Allah'ın izniyle Iğdırspor'u bu sene 2. Lig'e çıkaracağız. Biz taraftarımızın önüne çıkmak için heyecanlıyız. En kısa sürede taraftarımızla buluşmak istiyoruz. Bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemesinler, biz onları mahcup etmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor
TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor
TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor
TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor
TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor

Futbol Federasyonu, Kızılcahamam, Amatör Lig, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika Spor


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