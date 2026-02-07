TFF Tahkim Kurulu Cezaları Onadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF Tahkim Kurulu Cezaları Onadı

07.02.2026 01:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Tahkim Kurulu, Skriniar ve Asllani'nin 2'şer maçlık cezalarını onadı, Rizespor'un cezası kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ile Beşiktaşlı oyuncu Kristjan Asllani'ye verilen 2'şer maçlık cezaları onadı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-lacivertli ekibin kaptanı Milan Skriniar'a verilen 2 maçlık cezanın yanı sıra 80 bin liralık para cezasında da değişime gitmedi.

TÜMOSAN Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Beşiktaşlı oyuncu Kristjan Asllani'nin cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Kurul, Samsunspor'a verilen verilen toplam 720 bin liralık para cezasında da herhangi bir değişikliğe gitmezken, Çaykur Rizespor'un cezası kaldırıldı. Karadeniz ekibine verilen 2 milyon 700 bin liralık ceza ile kulüp yöneticisi Fatih Bakoğlu'na kesilen 2 milyon liralık 2 ceza da Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Çaykur Rizespor başkanı İbrahim Turgut'a verilen 40 bin liralık ceza ise onandı.???????

Kaynak: AA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu Cezaları Onadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 02:12:47. #7.11#
SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu Cezaları Onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.