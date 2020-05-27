TFL Altekma transferde gaza bastı

VOLEYBOLDA Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma transferde önemli adımlar attı. Dış transferde ilk imzaları Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher ve Arhavi Voleybol'dan libero Mehmet Özbek'e attıran İzmir temsilcisi, 3 anlaşma daha sağladı. Dış transferde Haliliye Belediyespor'dan eski smaçörü Yüksel Mandıracı ve Kocaeli Kağıtspor'dan pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı ile el sıkışan TFL Altekma, iç transferde pasör çaprazı Kaan Gürbüz'le yeniden anlaştı. Yönetim, Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Chris Hoag'a ise hizmetleri için teşekkür ederek Kanadalı oyuncu ile vedalaştı.