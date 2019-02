Theresa May Brüksel'den Eli Boş Döndü

Brexit krizi üzerine Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile görüşen İngiltere Başbakanı Theresa May , " Avrupa Birliği 'ne bağlı 27 ülkeden hiçbiri İngiltere ile olan anlaşma şartlarını tekrardan konuşmak istemiyor" cevabını aldı.İngiltere Başbakanı Theresa May, Kuzey İrlanda 'nın başkenti Belfast'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir araya geleceklerini açıklamıştı. Başbakan May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker gerçekleştirdikleri basın toplantısında İngiltere Parlamentosunda alınan kararlar ve devamında atılacak olan adımların görüşüldüğü belirtildi. Başbakan May gerçekleştirdiği konuşmada " Brüksel 'in vereceği yeni bir yetki doğrultusunda anlaşmayı parlamentodan geçirebiliriz. Brexit için kesinleştirilen tarih dışında şuan gündemimizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" dedi."TUSK'IN DÜNKÜ ÜSLUBU NE YAZIK BÜYÜK BİR ENDİŞE OLUŞTURMUŞTUR" Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk 'ın dün gerçekleştirdiği konuşmaya değinen May, "Sayın Tusk'ın dünkü üslubu ne yazık ki, İngilizler açısından büyük bir endişe oluşturmuştur. Konuşmasında kullandığı kelimelerde yardımdan çok daha fazla zarar verme ihtimalinin yolunu açmıştır" ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise yaptığı konuşmada "Şuan için Avrupa Birliği'ne bağlı 27 ülkeden hiçbiri İngiltere ile olan anlaşma şartlarını tekrardan konuşmak istemiyor. Brexit Anlaşması'nın Sayın May'in istediği gibi değiştirilemeyeceği, fakat ilerleyen aylarda eklemeler yapmaya açık bakıyoruz" dedi. Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, "Brexit'ten anlaşma olmadan çıkmak isteyenler için, cehennemde özel olarak ayrılan bir bölüm var" ifadelerini kullandığı için büyük tepki çekmişti.(Yunus Dalgıç/İHA)