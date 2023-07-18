Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 bin yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 bin yıla kadar hapis istemi

18.07.2023 12:29

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsini istedi. Thodex davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in suç örgütünün kurucu ve lideri olduğu belirtilerek, çeşitli suçlardan toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Ayrıntılar geliyor...

Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında, savcılık Özer'e 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KURUCUSU VE LİDERİ"

Thodex davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in suç örgütünün kurucu ve lideri olduğu belirtilerek, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

20 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri 3 gün sürmüştü. İşlemlerinin ardından 23 Nisan'da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e hapis cezası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e hapis cezası

Faruk Fatih Özer, Thodex, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 bin yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 bin yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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