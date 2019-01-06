THY'den Sefer İptalleri
44 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları
(THY
), kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı
çıkışlı bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.
Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle THY'nin seferlerinde bazı düzenlemelere gidildi.
Bu kapsamda, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yapmayı planlandığı, iç hatta Ordu- Giresun
, Sinop
, Antalya
ve Gaziantep
ile dış hatta Odessa, Sofya
, Kişinev
, Karkiv, Malta
, Selanik, Dubrovnik
, Belgrad
ve Üsküp
tarifeli seferleri iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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