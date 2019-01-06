Son Dakika Haberleri: THY'den Sefer İptalleri

THY'den Sefer İptalleri

44 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.

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Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle THY'nin seferlerinde bazı düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yapmayı planlandığı, iç hatta Ordu- Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep ile dış hatta Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad ve Üsküp tarifeli seferleri iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:42 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Kar, Türk Hava Yolları, Güncel
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