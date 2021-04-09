THY'nın Boeing 737 MAX'ları test uçuşuna başladı - Son Dakika

THY'nın Boeing 737 MAX'ları test uçuşuna başladı

09.04.2021 18:20
THY'nın Boeing 737 MAX'ları test uçuşuna başladı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), uçuş emniyeti gerekçesiyle iki yılı aşkın bir süredir yerde olan Boeing 737 MAX tipi uçaklarıyla test uçuşlarına başladı.

Türk Hava Yolları (THY), uçuş emniyeti gerekçesiyle iki yılı aşkın bir süredir yerde olan Boeing 737 MAX tipi uçaklarıyla test uçuşlarına başladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing 737 MAX tipi uçakların test uçuşuna başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), geçen hafta Boeing 737-MAX uçaklarının 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" aldı altında yer alan şartların uygulanması koşuluyla yeniden uçabileceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından THY, iki yıldır park halinde beklettiği TC-LCA ve TC-LCE tescilli uçakları nisan ayında operasyonlarına dahil etmek için harekete geçti.

Test uçuşunu Marmara Denizi üzerinde yaptı

THY'nin MAX uçakları bugün itibariyle test uçuşlarına başladı. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-LCE kuyruk tescilli uçak, iki yıl aradan sonra gökyüzüyle buluşan ilk MAX oldu. Kalkışının ardından Marmara Denizi üzerinde 1 saat boyunca test uçuşu yapan MAX, yine Atatürk Havalimanı'na başarıyla indi. İlk uçuşa ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcusuz havalanan uçakta herhangi bir arıza olmadığını belirtti.

Dünyada uçuşlara başladı

SHGM, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında uçuş yasağı getirilen bakım, uçuşa elverişlilik ve uçuş eğitimlerinde yapılan değişiklikler sonrası ülke otoritelerin verdiği izinler doğrultusunda ABD, Kanada ve Avrupa'da uçuşlara yeniden başlayan Boeing 737 MAX tipi uçaklarının Türkiye'de tekrar uçabilmesi için Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayınlamış, direktifteki işlemlerin gerçekleştirildiği uçakların Türkiye'de uçabilmesine izin vermişti.

Neden yere inmişti

10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı almışlardı. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Boeing 737, Bilal Ekşi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY'nın Boeing 737 MAX'ları test uçuşuna başladı - Son Dakika


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