THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor - Son Dakika
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THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

08.04.2022 16:28
THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya uçuş yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, Güney Sudan'ın başkenti Juba'yı uçuş listemize ekledik. İstanbul-Juba seferlerimiz 1 Haziran itibarıyla, haftada 3 uçuşla başlıyor." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışında konuştu: (1) AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak

Türk Hava Yolları, Güney Sudan, İstanbul, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor - Son Dakika
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