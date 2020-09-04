Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Fuarı'nın açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Fuarı'nın açılışına katıldı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Akdeniz'deki ticaretin adil ve hakkaniyetli, bölgesel ve küresel refah ile barışa katkı sağlayacak biçimde gelişmesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Fuarı'nın açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Akdeniz'deki ticaretin adil ve hakkaniyetli, bölgesel ve küresel refah ile barışa katkı sağlayacak biçimde gelişmesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Bu yıl 89'uncusu gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en eski fuarlarından İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) Kültürpark'ta düzenlenen açılışında konuşan Pekcan, küresel salgın nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen bu köklü geleneğe ara vermeye gönüllerinin razı olmadığını belirterek sözlerine başladı.

Fuarın bu yıl da alışan güzelliklere sahip olacağına değinen Pekcan, "Fuarımızın İzmir'imizin canlılığına, sosyo ekonomik güzelliğine yaraşır bir şekilde mümkün olan en güzel şekilde icra edilmesinde Bakanlığımıza büyük sorumluluk düşmektedir." dedi.

Bakanlık olarak İEF'in mirasına çok önem verdiklerini kaydeden Pekcan, bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için özel gayret ve hassasiyet sarf ettiklerinin altını çizdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası misafirleri online olarak ağırladıklarını dile getiren Pekcan, fuar kapsamında düzenlen iş günlerini sanal ortama taşıdıklarını da vurguladı.

Bu yıl fuarın ana temasının "Mavi Kıta Buluşması" olduğunu aktaran Pekcan, "Tarihsel olarak ticaretin merkezi olan Akdeniz'in, bölgesel ticaretin ve ekonomik iş birliğinin artırılması yoluyla dünya ticaretindeki merkez konumunun yeniden canlandırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduk. İzmir'imizin de bu süreçte dünya ticaretinin ana çekim ve cazibe merkezlerinden biri olma niteliğinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir." diye konuştu.

İzmir'in 2019'da 12,2 milyar dolarlık ihracata imza attığını anımsatan Pekcan, geçen yıl kentteki ihracatçılara 182,5 milyon lira ihracat devlet sağlandığını kaydetti.

Yılın 7 ayında İzmir'e 94 milyon lira destekleme yaptıklarını vurgulayan Pekcan, kentte 11 aktif Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesinin bulunduğu ifade etti.

Türkiye'nin tarihi boyunca Akdeniz'de ve Akdeniz ticaretinde belirleyici olduğuna dikkati çeken Pekcan, bu özelliğin bugün de devam ettiğini söyledi.

Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi ve askeri etkinliğin yanında ekonomik gücü ile de bölgesinde söz sahibi bir ülke konumundadır. Aynı zamanda, bölgesel refahın artırılması için her zaman yapıcı bir şekilde çalışmıştır.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Akdeniz'deki ticaretin adil ve hakkaniyetli, bölgesel ve küresel refah ile barışa katkı sağlayacak biçimde gelişmesi için çalışmaya devam edecektir. Nitekim Türkiye geçmişte, Akdeniz'de tüm ülkelerin yararına olacak bir ticaret rejiminin tesisini öngören 'Avrupa-Akdeniz Ortaklığı' ve 'Akdeniz İçin Birlik' oluşumlarının öncü aktörleri arasında yer almıştır. "

Fuarın tüm Egelilerin hayatında bir anı ve renk olduğunu belirten Pekcan, "Bu köklü geleneği devam ettirmek bunu çocuklarımıza da yaşatmak, her yıl yeni ilave etkinlikler ile fuar programının zenginleştiğini görmek memnuniyet vericidir. Ülkemizin en önemli ticaret merkezlerinden olan İzmir'in ev sahipliğindeki bu fuar, uzun yıllar ülkemizin ihracatına ve tanıtımına büyük hizmetlerde bulunmuş olup bu özelliğini bugün de sürdürmektedir. Temel hedefimiz İzmir'in büyük potansiyelini dünyaya tanıtmaya devam ederek, sahip olduğu tüm kapasiteyi harekete geçirmek ve İzmir'imizi hak ettiği gibi, Doğu Akdeniz'in en önemli ticaret ve iş merkezlerinden biri haline getirmek." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Pekcan ve protokol üyeleri fuarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesinin standını gezdi.

Ruhsar Pekcan, Akdeniz, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Fuarı'nın açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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