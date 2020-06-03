TİKA'dan Moritanya'nın Covid-19 ile mücadelesine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği işbirliğinde Moritanya'da Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinden zarar gören 400 aileye gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulunuldu.



Moritanya'da Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi yürürlükte olan tedbir ve önlemler nedeniyle işsizlik ve ekonomik sorunlar arttı. TİKA, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği ve Moritanya'daki yerel STK'ler işbirliğinde bu zor ve sıkıntılı günlerde hayatını idame ettirmeye çalışan 400 aileye temel gıda ve temizlik malzemeleri içeren yardım paketi dağıttı. Yardım paketlerinin teslim törenine Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Cem Kahyaoğlu, Güney Nuakşot Valisi Mohamed Ould Saleck, El Mina Belediye Başkanı Mohamed Abdellahi Ould Sgair, Nesim Dernek Başkanı Milletvekili Abou Sid'Ahmed Khalifa katıldı.



Törende konuşan Büyükelçi Cem Kahyaoğlu, "Bu mütevazı yardım Türk ve Moritanya halkları arasında kardeşliği, bir yandan da her iki devlet ve toplum arasındaki samimi ilişkilerin güçlülüğünü göstermektedir" dedi. - ANKARA