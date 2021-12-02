TİKA, Kenya'daki bir ortaokulun kütüphanesini yeniledi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki bir ortaokulun kütüphanesini yeniledi.

Başkent Nairobi'de bulunan Kibera Ortaokulunun yenilenen kütüphanesinin açılış törenine, Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, milletvekilleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyükelçi Miroğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye olarak eğitim dahil her konuda Kenya'ya destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Miroğlu, "TİKA'nın Kenya'da yürüttüğü bu projeler Kenyalıların hayatını değiştiriyor. İnsani yardım ve kalkınma projeleri ana hedefimiz." ifadesini kullandı.

Kibera Milletvekili İmran Okoth ise kütüphaneye yapılan destek nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "TİKA sadece kütüphaneyi yenilemekle kalmadı, çocuklarımıza çalışmaları için kaliteli ekipman desteğinde de bulundu." dedi.

Öğrencilerin kullanımı için projektör, bilgisayar ve yazıcı desteğinde de bulunuldu.???????