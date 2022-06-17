TİKA, Lübnan'da devlete bağlı turizm ofislerinin inşası ve tefrişatına destek veriyor - Son Dakika
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TİKA, Lübnan'da devlete bağlı turizm ofislerinin inşası ve tefrişatına destek veriyor

17.06.2022 14:59

Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Turizm Bakanlığı binasında bir turizm tanıtım ofisi, tefrişatı ve Beyrut Havalimanı'ndaki turizm ofisinin yeniden inşasını gerçekleştiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Turizm Bakanlığı binasında bir turizm tanıtım ofisi, tefrişatı ve Beyrut Havalimanı'ndaki turizm ofisinin yeniden inşasını gerçekleştiriyor.

TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile birlikte Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar'ı bakanlık makamında ziyaret etti.

Ulusoy ve Aydın, Bakan Nassar ile birlikte bakanlık binasında TİKA tarafından yapımına devam edilen ofis ve tefrişata ilişkin onarımları yerinde inceleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ulusoy, şunları söyledi:

"TİKA'nın desteği ile önümüzdeki yakın zaman zarfında Turizm Bakanlığı binası içerisinde turizm tanıtım ofisi inşası ve tefrişatı ile mevcut Beyrut Havalimanı'ndaki turizm ofisinin tefrişatı yapılacaktır. Tefrişatın teslim tarihi ve nasıl olacağını Bakan Velid Nassar ile ele aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a verdiği çok boyutlu desteğin sadece birini yansıtıyor. Lübnan'a turizm gelirleriyle ekonomisinin kalkınması için TİKA vasıtasıyla biz de desteklerde bulunuyoruz."

TİKA Lübnan Koordinatörü Aydın da Lübnan turizmine katkı için başlattıkları destek projesi hakkında şunları kaydetti:

"Lübnan Turizm Bakanlığı'nın talebi ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Serdar Çam'ın talimatları doğrultusunda yürütmekte olduğumuz turizm ofisi inşası ve tefrişatı projesini Lübnan Turizm Bakanı Sayın Velid Nassar ile yerinde inceledik. Kısa bir süre içerisinde bu projeyi ve havaalanında gerçekleştirmekte olduğumuz mevcut turizm ofisinin renovasyonu projelerini tamamlayarak Lübnan turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

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Kaynak: AA

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