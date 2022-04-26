TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı

26.04.2022 06:50

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay'daki Türkiye Cumhuriyeti Okulu öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay'daki Türkiye Cumhuriyeti Okulu öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Asuncion'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Luque kentindeki okulda düzenlenen etkinlikte, yaşları 4 ile 13 arasında değişen 650 öğrenciye eğitim malzemelerinden oluşan hediye paketleri dağıtıldı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Paraguaylı çocuklar, okulda kurulan oyuncaklarla 23 Nisan sevincini yaşadı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın önemine değinerek, çocuklarla bu sevinci paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Paraguay arasındaki dostane ilişkiye dikkati çeken Aksen, TİKA'nın 2020'de tadilatını üstlenerek yeni bir görünüm kazandırdığı Türkiye Cumhuriyeti Okulunun iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olduğunu söyledi.

Aksen, tüm dünya çocukları için güzel bir gelecek temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Okulunun tüm kullanım alanları 2020 yılında TİKA tarafından yenilenerek, fiziki şartları eğitim öğretim için daha uygun hale getirilmişti.

TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı
TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı
TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı
TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı
TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı

YORUMLAR
500
Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci Bayburt'ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci Serebral palsi hastası 7 yaşındaki Dora'nın, 23 Nisan sevinci Serebral palsi hastası 7 yaşındaki Dora'nın, 23 Nisan sevinci

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 07:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement