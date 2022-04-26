TİKA, Paraguaylı çocuklara 23 Nisan sevinci yaşattı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay'daki Türkiye Cumhuriyeti Okulu öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Asuncion'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Luque kentindeki okulda düzenlenen etkinlikte, yaşları 4 ile 13 arasında değişen 650 öğrenciye eğitim malzemelerinden oluşan hediye paketleri dağıtıldı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Paraguaylı çocuklar, okulda kurulan oyuncaklarla 23 Nisan sevincini yaşadı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın önemine değinerek, çocuklarla bu sevinci paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Paraguay arasındaki dostane ilişkiye dikkati çeken Aksen, TİKA'nın 2020'de tadilatını üstlenerek yeni bir görünüm kazandırdığı Türkiye Cumhuriyeti Okulunun iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olduğunu söyledi.

Aksen, tüm dünya çocukları için güzel bir gelecek temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Okulunun tüm kullanım alanları 2020 yılında TİKA tarafından yenilenerek, fiziki şartları eğitim öğretim için daha uygun hale getirilmişti.