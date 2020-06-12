TİKA ve Uluslararası Hasene Derneği'nden Kenya'da sel mağdurlarina yardim - Son Dakika

Hasene Uluslararası Yardım Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kenya'nın kuzeydoğusunda yaşayan sel mağduru bin 200 aileye yardım ulaştırdı.



Hasene Derneği tarafından sağlanan gıda paketleri TİKA koordinasyonunda Tana River ve Garissa eyaletlerinde, 25 farklı yerleşim yerinde yaşayan sel mağduru ailelere dağıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağışlar nedeni ile Tana Nehri'nin taşması sonucu 5 binden fazla kişi işsiz kalmış, yollar ve tarım arazileri hasar görmüştü. Bölgede daha çok göçebe olarak yaşayan yerel halk geçim kaynakları olan hayvanlarını da yaşanan sel felaketinde kaybetmişti.



Hasene Derneği tarafından sağlanan gıda paketi yardımlarını koordine eden TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türk STK'ları Kenya'ya seyahat edemiyor ancak TİKA olarak yerel paydaşlarımız ile birlikte güvenli bir dağıtım için gerekli izinleri aldık ve yardımların dağıtılmasını koordine ettik" dedi. Hem Türk devleti hem de Türk sivil toplum kuruluşları olarak Kenya'da her alanda desteklerin sürdürüldüğü belirten Yüksek, "Hem kentsel yoksullara hem de pandeminin olumsuz etkilerinden muzdarip kırsal topluluklara ulaşıyoruz." açıklamasında bulundu.



Garissa eyaleti Kamuthe köyündeki sel mağdurlarından biri olan Rukiya Abdallah Dube (49), Covid-19 salgını dolayısıyla ile uygulanan kısıtlamalar nedeniyle son üç aydır pazarda deve sütü satamadığını ve hane halkı ile gıda konusunda zorluklar yaşadıklarını söyledi. Dube, Türk yardım kuruluşlarına zor zamanlarında muhtaç insanları hatırladıkları için teşekkür etti.



Kenya hükümetine göre, Nisan ayından bu yana Doğu Afrika bölgesini vuran sellerden dolayı 237 kişi öldü ve 104 bin kişi yerinden oldu. - ANKARA