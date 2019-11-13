Son Dakika Haberleri: Tilkinin ısırdığı buzağıda kuduz çıkınca köy karantinaya alındı
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Tilkinin ısırdığı buzağıda kuduz çıkınca köy karantinaya alındı

6 saat önce

Tilkinin ısırdığı buzağıda kuduz çıkınca köy karantinaya alındıADIYAMAN - Adıyaman'da bir köyde tilki tarafından ısırılan buzağının kuduz olduğu belirlenince köy karantinaya alındı.

Tilkinin ısırdığı buzağıda kuduz çıkınca köy karantinaya alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir köyde tilki tarafından ısırılan buzağının kuduz olduğu belirlenince köy karantinaya alındı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya (Palaş) köyünde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce Hikmet Coşkun'a ait ahıra giren tilki ahırda bulunan buzağıyı ısırdı. Bir hafta sonra buzağının yem yemediğini ve su içmediğini gören Hikmet Coşkun, durumu veteriner hekime bildirdi. Yaptığı incelemede kuduzdan şüphelenen veteriner hekim, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirim yapıldığı gün buzağı öldü. Ekipler buzağının kafasını keserek Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Yapılan incelemede buzağının kuduz olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler köyde ilaçlama çalışması yaparak, diğer hayvanları aşıladı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de Hikmet Çoşkun ve ailesine aşı yaptı. Köyde kuduz karantinası olduğuna dair tabela asıldı.

Buzağı sahibi Hikmet Coşkun yaptığı açıklamada, "40 gün önce tilki ısırmıştı. Geçen günlerde yemek yemedi, su içmedi. Veteriner çağırdım, gelip tedavisini yaptı. Daha sonra hayvan bağırdı. Bunun üzerine veterineri yeniden çağırdım. Tilki ısırdığını söyleyince veteriner durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler gelmeden hayvan öldü. Kepire götürdüm ve kellesini kestik. Kafasını Adana'ya gönderdiler. Pazartesi günü sonuç pozitif çıktı. Hayvan ahırdayken tilki gelip ısırdı" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Ölen hayvandan kuduz şüphesi ile alınan kafa numunesi derhal Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderilerek ilgili hastalık için şüphe kaydı oluşturulmuştur. 11.11.2019 tarihinde Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü tarafından gönderilen analiz raporunda hayvanda kuduz hastalığı tespit edildiği resmi yazı ile kurumumuza bildirilmiştir. Gelen sonuca istinaden Gümüşkaya köyünde İl Müdürlüğümüzce gerekli karantina tedbirleri alınmıştır. Hastalıkla ilgili işletmede gerekli temizlik dezenfeksiyon ve aşılanma işlemleri yapılmıştır. Ayrıca bölge halkına gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, Sağlık İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bölgede bulunan sığır, kedi, köpek, tek tırnaklar için 6 ay, koyun ve keçiler için 3 ay karantina tedbirleri başlanmıştır. Yine karantina süresince bölgeye hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştır" denildi.

Tilkinin ısırdığı buzağıda kuduz çıkınca köy karantinaya alındı

Adıyaman, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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