TİM'in Milli Üretim Seferberliği kapsamında ABD'ye 100 bin maske - Son Dakika

TİM'in Milli Üretim Seferberliği kapsamında ABD'ye 100 bin maske

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD'nin Maryland eyaletine gönderildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD'nin Maryland eyaletine gönderildi.

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TİM açıklamasına göre, TİM, uluslararası boyuta taşıdığı Milli Üretim Seferberliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen küresel mücadelede ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.


TİM'in ihracatçı birlikleriyle beraber "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla başlattığı seferberlik kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD'nin Maryland eyaletine ulaştırıldı.


Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TİM adına 74 kutu maskeden temsili olarak 3 kutu maskeyi Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e törenle teslim etti.

"100 milyar dolar hedefini TİM olarak stratejik bir hedef olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin Maryland eyaletine tıbbi malzeme desteği sağlama sözünü tutabilmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ABD, önemli ticaret partnerlerimizden birisi olarak öne çıkmaktadır. 2019 yılında ABD, ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği 5'inci ülke oldu. Bilhassa, Kovid-19 küresel virüs salgınıyla mücadelede Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü iş birliğine dayalı yönü bir kez daha kendini kanıtlamıştır. Bu, iki ülke halkı için de oldukça kıymetli bir husus. İki ülke arasında ticaret hacminde gözlenen artış sevindirici olsa da Türkiye ve ABD'nin toplam ticaret hacimlerini düşündüğümüzde karşılıklı hedeflerimizin ne olması gerektiğinin de farkındayız. Sayın Büyükelçimizin de bildikleri üzere, ABD ile ikili ticarette 100 milyar dolar hedefini TİM olarak stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşma noktasında Türkiye Lojistik Merkezlerimiz de büyük bir rol üstlenecektir. İngiltere, Dubai, ABD, Doğu ve Batı Afrika'da Lojistik Merkezlerini hızla açarak oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"ABD'nin 165 farklı şehrine 1.000'e yakın hijyen kiti sevk etmiş durumdayız"

Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiği tıbbi malzeme desteğiyle önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini aktaran Gülle, TİM olarak da iyiliğin birleştirici gücüne inandıklarını vurguladı.

Gülle, salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi bakımından uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:


"Sadece ABD'ye değil, Çin, Avusturya, İspanya ve Kamerun'a tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. 60'ın üzerinde ülkeye 10 bini aşkın hijyen seti gönderdik. Bunun yanı sıra Meclisimiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu'muzun hayata geçirdiği '#GoodnessFromTürkiye' projesi ile hedef pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek dayanışma ruhunu canlandırmayı hedefledik. Hazırlanan 10 bini aşkın kiti, 60'ı aşkın ülkedeki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensupları ve dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerine Türk ürünlerinin farkındalığına yönelik vurgu yapılan, virüsle mücadelede iş birliği ve destek mesajlarımızı içeren bir mektupla ulaştırdık. ABD'nin 165 farklı şehrine ise bugün itibarıyla 1.000'e yakın hijyen kiti sevk etmiş durumdayız. Karşılıklı iş birliğiyle inşallah bu salgını hep beraber yeneceğiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM'in Milli Üretim Seferberliği kapsamında ABD'ye 100 bin maske - Son Dakika
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