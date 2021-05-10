TIR'DAKİ SEBZE VE MEYVELERİN DÖKÜLMEMESİ İÇİN 'İŞ MAKİNESİ' DESTEĞİ - Son Dakika

AKSARAY'da sürücünün viraja hızla girdiği TIR'ın dorsesindeki branda yırtıldı, sebze ve meyvelerin bir kısmı yola saçıldı. Kalan meyve ve sebzelerin yola dökülmemesi için iş makinesi getirilerek, destek sağlandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Edirne'ye sebze ve meyve taşıyan Bedrettin Taş (47) yönetimindeki 27 AAK 135 plakalı TIR'ın dorsesindeki branda, sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle meyve sebze kasalarının ağırlığıyla yırtıldı. Ardından sebze ve meyvelerin bir kısmı yola saçıldı. Durumu fark eden Taş, TIR'ı durdurup polis ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Dorsedeki diğer kasaların da devrilip sebze ve meyvelerin yola dökülmemesi için iş makinesi getirilip, destek sağlandı. Kasalar yolun kenarına indirildi. Etrafa saçılan ürünler de temizlendikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşananları anlatan TIR şoförü Bedrettin Taş, "Viraja biraz hızlı girince dorsedeki kasalar yerinden oynayarak, sağ taraftaki çadırı yırtarak ürünler yola döküldü. Ürünleri Mersin'den alıp Edirne Uzunköprü'ye götürüyordum. Müşterimin malına daha fazla zarar gelmemesi için kepçeyle destek verdik. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Her zaman bu yoldan gelip, gidiyordum. Dorsede 150 bin TL 'lik malzeme vardı. 10-15 bin TL 'lik sebze çöpe gitti. Belediye ve polis arkadaşlar gelip hemen yolu kapatıp, telef olan malzemeyi çöpe attılar. Kalan malzemeyi kepçe ile kurtarmayı başardık. Kasadaki ürünleri yere indirip başka bir araçla mal sahibine göndereceğim dedi.