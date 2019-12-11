Tır virajı alamayınca yan yattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır virajı alamayınca yan yattı - Son Dakika

Tır virajı alamayınca yan yattı

6 saat önce

Muğla'da gün boydu yağan yağmur karayolunda kazalara neden oldu.

Tır virajı alamayınca yan yattı, System.String[]

Muğla'da gün boydu yağan yağmur karayolunda kazalara neden oldu. Sakartepe rampasında kömür yüklü tır, kaygan zeminde virajı alamayınca yan yattı.


Aydın Erdoğan yönetimindeki 48 K 5032 plakalı kömür yüklü tır, Sakartepe rampası Akyaka kavşağına gelmeden önceki son virajda kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına yan devrildi.


Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesinin ardından olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kazada trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. - MUĞLA

Sakartepe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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