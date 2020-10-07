TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek - Son Dakika

TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek

07.10.2020 14:53
TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek, System.String[]

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisini 15-16 Ekim'de dijital ortamda düzenleyecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisini 15-16 Ekim'de dijital ortamda düzenleyecek.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatını temsil eden tüm tarafların ortak bir gelecek için hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Teknoloji, dijitalleşme, sanayi gibi kavramların iş yapış biçimlerini değiştireceğini ve çalışma hayatının geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Akkol, bu değişime ayak uydurmak için çalışma dünyasının tüm taraflarının bir arada, ortak gelecek için hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Akkol, "Kamu, işçi ve işverenden oluşan üçlü sacayağının ortak hareket etmesi halinde her şeyin üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Teknoloji ve dijitalleşme işimizin yarınını belirleyecek. Salgının getirdiği yeni normal de bunu hızlandırdı. Forumda tüm bunlara odaklanarak, işimizin yarını için yeni bir perspektif çizeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Online ve mobilden takip edilebilecek

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana teması ile TİSK'in ev sahipliğinde dijital ortamda düzenlenecek forumda kamu, işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelecek.

Online ve mobilden takip edilebilecek etkinlik, Türkiye'de ilk kez kullanılacak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile foruma özel kurulan stüdyolardan yayınlanacak. Etkinlik, mobil cihazlar üzerinden de izlenebilecek.

Formun açılışına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da online katılacak.

Forumda ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharran Burrow, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Business Europe Genel Direktörü Marcus Beyrer, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic katılımcı olacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye, İşçi, Tisk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek - Son Dakika

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