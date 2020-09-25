TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye'nin en donanımlı yanık merkezinin yenilenmesine katkı sundu -... - Son Dakika

TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye'nin en donanımlı yanık merkezinin yenilenmesine katkı sundu -...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, "Marmara Bölgesi'ndeki en büyük ve donanımlı" yanık merkezi olarak adlandırılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinin yenilenmesine katkıda bulundu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, " Marmara Bölgesi'ndeki en büyük ve donanımlı" yanık merkezi olarak adlandırılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinin yenilenmesine katkıda bulundu.

Vakıf tarafından yenilenmesine katkı sunulan SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinin konferans salonunda tören düzenlendi.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fethi Hinginar, Türkiye'de özellikle iş kazalarına bağlı yaralanma, uzuv kopmaları ve benzeri rahatsızlıklarla ilgili ellerindeki imkanlarla hastanelere ve tıp dünyasına yardım etmek üzere çalışmalar yaptıklarını, vakfın kaynaklarını bu yönde değerlendirdiklerini anlattı.

Temel amaçlarının ülkedeki iş kazalarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri artırmak olduğunu belirten Hinginar, kazalarla ilgili özellikle hastanelere mikrocerrahi konusunda ekipman desteği verdiklerini, bağış yaptıklarını ve mikrocerrahi konusunda eğitim görecek tıp mensuplarına burs verdiklerini dile getirdi.

Fethi Hinginar, SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine verdikleri desteğe ilişkin şunları kaydetti:

"Yanık gerçekten tıp dünyasının en zor konularından biri. Yönetim kurulumuzda değerli uzman doktor hocalarımız var. Yanık konusuna dikkat çekince ve İstanbul gibi büyük bir merkezde eksiklik olduğunu da gördük. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin Yanık Tedavi Merkezine bu desteği verme kararı aldık. Bugün bu çalışmayı yapmakta ne kadar doğru bir karar aldığımızı, buraya sağladığımız desteğin doğru şekilde yapılmış bir katkı olduğunu görüyoruz. Özellikle yanık tedavisindeki tıbbi cihazlar, hasta yatakları ve buna benzer ekipmanlarla ilgili bağışlarda bulunduk. Sayın Başhekimle yaptığımız görüşmelerde de buranın Türkiye'nin en modern yanık merkezi olduğunu gördük. Bu merkezin daha da gelişmesi için katkı vermeye devam edeceğiz."

Sağlık sistemine katkılarının devam edeceğinin altını çizen Hinginar, "TİSK Mikrocerrahi Vakfının ana gayesi bu konularda topluma hizmet edecek kaynakları kullanmak. Kaynaklarımızı, gelirlerimizi bu şekilde ülke sağlığına destek vererek, sağlık hizmetlerinin gelişmesi için bağış ve yatırımlar yaparak destek vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Sağlık için güvenli adres olmaya devam edeceğiz"

SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başkekimi Prof. Dr. Recep Demirhan da TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfının devlet millet iş birliğinin güzel bir örneğini sergilediğini, kendilerine ciddi bir destek sağladığını dile getirdi.

Hastanenin Türk sağlık sistemine sunduğu katkılara değinen Demirhan, Yanık Tedavi Merkezinin donanımından da bahsetti.

Yanık Tedavi Merkezinin 7 bin 800 metrekare kapalı alandan oluştuğunu, içinde 20 servis yatağı, 6 yoğun bakım yatağı bulunduğunu, çok yakında 10 yatağın daha merkeze ekleneceğini aktaran Demirhan, ayrıca 2 ameliyathane ve 3 yanık yıkama alanının yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Demirhan, vakfın bağışlarıyla modernize ettikleri bir odanın görselini de paylaşarak, "Hastanın odasındaki buzdolabından yatağına kadar her şey sizlerin katkılarınızla modernize edildi. Katkınız için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sağlık için güvenli adres olmaya devam edeceğiz." diyen Demirhan, bunu yaparken de TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı gibi yardımsever kuruluşların ve insanların desteklerini her zaman beklediklerinin altını çizdi. Demirhan, hastaneye sundukları katkıdan dolayı Vakıf yöneticilerine teşekkürlerini sundu.

Tören, Prof. Dr. Demirhan tarafından Fethi Hinginar'a plaket takdimi ve protokol imzalanmasıyla sona erdi.

Daha sonra Yanık Tedavi Merkezini gezen Hinginar, Demirhan'dan bilgi aldı. Gezinin ardından vakfın yönetim kurulu üyeleri ve sağlık personelinin de katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törende, TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Abeş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Başar Ay ve Prof. Türker Özkan da yer aldı

TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye'nin en donanımlı yanık merkezinin yenilenmesine katkı sundu -...
TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye'nin en donanımlı yanık merkezinin yenilenmesine katkı sundu -...
TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye'nin en donanımlı yanık merkezinin yenilenmesine katkı sundu -...
TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye'nin en donanımlı yanık merkezinin yenilenmesine katkı sundu -...

Lütfi Kırdar, Türkiye, Kartal, Tisk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye'nin en donanımlı yanık merkezinin yenilenmesine katkı sundu -... - Son Dakika

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