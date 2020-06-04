TİSK Yönetim Kurulu, kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

TİSK Yönetim Kurulu, kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, yönetim kurulu toplantılarını mart ayından itibaren video konferans yöntemiyle yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bugüne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dört bakanı toplantılarında ağırladı.

TİSK Yönetim Kurulu, kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, yönetim kurulu toplantılarını mart ayından itibaren video konferans yöntemiyle yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bugüne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dört bakanı toplantılarında ağırladı.


TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun yönetim kurulu toplantılarının mart ayından itibaren video konferans yöntemiyle düzenli olarak yapıldığı belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol koordinasyonundaki toplantılara Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de ayrı ayrı katıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Mart ayındaki toplantılarımızda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı, nisan ayındaki toplantılarımızda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'nu ağırlamıştık. Mayıs ayında salgın sonrası yeni normalleşme gündemiyle yaptığımız toplantımızı ise Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın değerli katılımıyla gerçekleştirmiştik. Sayın Oktay, onurlandırdığı toplantımızda, TİSK'in icraat ve ortak fayda odaklı yaklaşımına dikkat çekerken, taleplerimizi somut verilerle ifade etmemizdeki memnuniyetini dile getirmişti. Bu toplantılarda, Kovid-19 salgınının dünyada ve ülkemizde çalışma yaşamı ve sektörler üzerindeki etkileri görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sorun ve çözüm önerilerini kabine üyelerine ilk ağızdan iletme imkanı buldu."

"Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar devam etmeli"

Bu ayki ilk yönetim kurulu toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferans yöntemiyle konuk olduğu belirtilerek, Dönmez'in toplantıda hükümetin salgın süresince tüm kurumlarıyla yaptığı topyekun başarılı mücadele ile bakanlığının faaliyetlerine dair bilgiler paylaştığı bildirildi.


Akkol'un ise TİSK ekosisteminin salgın ve yeni normalleşme dönemindeki icraatlarını dile getirdiği vurgulanarak, Bakanlığın çalışma alanına ilişkin talep ve çözüm önerilerinin yanı sıra şu talepleri dile getirdiği aktarıldı:


"Kısa çalışma ödeneği süresinin yıl sonuna kadar devam etmesi, kısa çalışma ödeneğindeki asgari ücret limiti ve ödeme limitinin artırılması, Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları ile ortak açıklamamızda yer aldığı üzere, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile uygulamanın özendirilmesi, işveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine vergi muafiyeti sağlanması başlıca taleplerimiz."

"Önerimizin pek çoğuna olumlu dönüş aldık"


Kabine üyelerini ağırladıkları yönetim kurulu toplantılarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Akkol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve konuk bakanlarla verimli istişareler yürüttüklerini ifade etti. Toplantılar sayesinde yönetim kurulu üyelerinin sektörleriyle ilgili sorunlarını dile getirme, çözüm önerilerini sunma imkanı bulduğuna dikkati çeken Akkol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın sürecinin ilk gününden itibaren çalışmalarımızı kamuyla eşgüdüm içerisinde yürüttük. Çalışma hayatını ilgilendiren konular başta olmak üzere taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerimize her platformda ilettik. Sürecin başından bu yana çalışma hayatına olumlu yansıyacak pek çok önerimiz oldu, pek çoğunda da olumlu dönüş aldık. Bu vesileyle devletimizin devreye aldığı önlem paketi ve destekleri için milletimiz adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Davetimize olumlu yanıt vererek toplantılarımızı onurlandıran, taleplerimizi dinleyen, gerekli aksiyonların alınması için gayret gösteren tüm kabine üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz."

fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK Yönetim Kurulu, kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

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