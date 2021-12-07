TİŞÖRTLE YÜZÜNÜ GİZLEYİP SOYGUN YAPTI, TEKNİK TAKİPLE YAKALANDI - Son Dakika

ADANA'da giydiği tişörtü kesip, başına geçirerek yüzünü gizleyen ve bir benzin istasyonunun marketini soyan Muhammet Melikşah Mar (22) ve kendisine gözcülük yapan arkadaşı Barış Çimen (27) teknik takiple yakalandı.

Olay, 4 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Melikşah Mar ile arkadaşı Barış Çimen, motosiklet ile gezerken bir benzin istasyonunun marketini soymaya karar verdi. Yanındaki tişörtün bazı kısımlarını keserek kar maskesi gibi yapıp, başına geçiren Mar, markete doğru yöneldi. Çimen ise arkadaşına gözcülük yapmak için benzin istasyonunun arka sokağında motosikletle beklemeye başladı.

TABANCA İLE TEHDİT ETTİ

Dışarıda duran iki pompacıyı tabancayla tehdit edip, marketin içine girdiren Mar, daha sonra elindeki çantayı yere atarak, kasadaki paraları içine doldurmalarını söyledi. 560 lira parayı çalan Mar, marketten koşarak çıktı ve Çimen'le birlikte kaçtı. Silahlı soygun iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

20 KAMERA İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 20 kamerayı inceleyerek ilk olarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu Mar ve Çimen'in adresleri tespit edildi. Seyhan ilçesine Koza Mahallesi'ndeki evlerine polis tarafından baskın yapılan şüpheliler yakalandı. Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mar ile Çimen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.