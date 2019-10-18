Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
Son Dakika Genel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

1 saat önce

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldiDİYARBAKIR - Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

DİYARBAKIR - Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen ailelerle bir araya geldi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki eski Gıda ve Tarım Bakanı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve azı STK temsilcileri ile birlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlık Binası önünde 46 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldiler.

Diyarbakır Öğretmen Evi'nde gerçekleşen ziyarette Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, ailelerle tek tek görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, yanlarında olduğunu söyledi. Ziyarette herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşme basına kapalı devam etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

Diyarbakır, Türkiye, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "195'ini yakaladık" dediği DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getiriliyor
ABD ve Türkiye arasında diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler Pompeo'dan ABD-Türkiye mutabakatına ilişkin açıklama: Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz Son dakika: NATO'dan Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonra ilk yorum: Gerginliği azaltacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 22:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]