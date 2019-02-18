Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya
'da TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışına katılarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Merkez Yeşilyurt
ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Malatya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, Malatya Valisi Aydın
Baruş ve öğrencilerle okulun açılış kurdelasını kesti.
Bir sınıfı gezen Hisarcıklıoğlu ile Vali Baruş, öğrencilere Nurettin Topçu
'nun Ahlak kitabı dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği
Başkanı Hüseyin Aydın
ile ilk olarak Battalgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan
'ı ziyaret etti.
Ziyarette gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda katılmak için kentte geldiklerini belirtti.
Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
'ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu ve Aydın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.
Son olarak Malatya Valisi Aydın Baruş ile makamında görüşen Hisarcıklıoğlu ve Aydın, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ziyaretlere AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci
, Malatya Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkıoğlu ile Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan
da hazır bulundu.