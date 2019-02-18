Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya'da TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışına katılarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya'da TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışına katılarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Malatya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş ve öğrencilerle okulun açılış kurdelasını kesti.

Bir sınıfı gezen Hisarcıklıoğlu ile Vali Baruş, öğrencilere Nurettin Topçu'nun Ahlak kitabı dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile ilk olarak Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda katılmak için kentte geldiklerini belirtti.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu ve Aydın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Son olarak Malatya Valisi Aydın Baruş ile makamında görüşen Hisarcıklıoğlu ve Aydın, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretlere AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkıoğlu ile Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Türkiye, Aydın, Malatya, Güncel
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