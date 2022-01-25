TOBB Beyşehir'de okul binası yaptıracak - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) Konya'nın Beyşehir ilçesine okul binası yaptırılacak.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, Ankara'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaretinin ardından ilçeye dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada, Hisarcıklıoğlu ile göreve başladığı günden bu yana yürüttükleri görüşme ve ziyaretlerde Beyşehir'e TOBB tarafından bir okul yaptırılması talebinde bulunduklarını hatırlattı.

Son görüşmesinde Başkan Hisarcıklıoğlu'dan bunun sözünü aldıklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sayın Hisarcıklıoğlu Beyşehir'de TOBB tarafından yapılması sözü verilen okul temelinin en kısa zamanda atılacağı müjdesini vermiştir. Odamız üyeleri, yönetim kurulu, meclis üyeleri, oda personeli ve tüm ilçemiz adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum."