TOFAŞ, Mersin'e Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TOFAŞ, Mersin'e Yenildi

TOFAŞ, Mersin\'e Yenildi
07.02.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOFAŞ, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'a 88-83 mağlup oldu.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

TOFAŞ: Perez 11, Besson 22, Floyd 16, Yiğitcan Saybir 11, Whaley 6, Sadık Kabaca 3, Özgür Cengiz, Furkan Korkmaz 4, Lewis 2, Kidd 2, Blazevic 6

MERSİN SPOR: Cowan 13, Cruz 18, Olaseni 14, White 9, Kartal Özmızrak 9, March 4, Chassang 6, Enoch 6, Leon Apaydın 9, Ergi Tırpancı

1'İNCİ PERİYOT: 20-32

DEVRE: 44-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-67

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Mersin Spor'a 88-83 yenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye, Mersin, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ, Mersin'e Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik
Kamyonetin arkasında ölüme sürüklenen köpeği Seren Serengil sahiplendi Kamyonetin arkasında ölüme sürüklenen köpeği Seren Serengil sahiplendi
Dünya Hükümetler Zirvesi’ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu

16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:17:23. #7.11#
SON DAKİKA: TOFAŞ, Mersin'e Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.