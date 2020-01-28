TOGG CEO'su Karakaş: Yerli otomobilin motoru için Bosch, bataryası için Çinli firmalarla görüşüyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya TOGG CEO'su Karakaş: Yerli otomobilin motoru için Bosch, bataryası için Çinli firmalarla görüşüyoruz - Son Dakika Dünya

TOGG CEO'su Karakaş: Yerli otomobilin motoru için Bosch, bataryası için Çinli firmalarla görüşüyoruz

6 saat önce

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin elektrikli motoru için Alman firması Bosch, bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile görüştüklerini ve bu kapsamda söz konusu firmalarla gizlilik anlaşması imzaladıklarını söyledi.

TOGG CEO'su Karakaş: Yerli otomobilin motoru için Bosch, bataryası için Çinli firmalarla görüşüyoruz, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş yerli otomobil üretimine ilişkin son gelişmeler hakkında düzenlediği basın toplantısında "Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Mayıs ayında temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz." dedi.


C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda konuşan Karakaş, yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını dile getirdi.

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TOGG, CEO, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:16 
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