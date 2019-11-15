Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce okullarda geri dönüşümle ilgili öğrencilere eğitim seminerleri verildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Her Şey Döner Dünya Dönmez" isimli Türkiye, İtalya, İspanya, Letonya, Litvanya ve Slovakya'dan birer okul ile iş birliği yapılan proje kapsamında Fatih İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Uluslararası geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında geri dönüşüm ve sıfır atık eğitim seminerine katılan Eroğlu, öğrencilere temiz çevre, temiz şehir ve sıfır atık konusunda bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak ve Tokat'ta yaygınlaştırmak için belediye olarak seminerlere devam edileceğini belirten Eroğlu, kağıt, karton, metal, cam, plastik türevli atıkların ayrı toplanması için çevre lisanslı ambalaj atığı toplama firması ile iş birliği yaptıklarını anlattı.

Muhtelif yerlere 50 mavi renkli geri dönüşüm konteyneri, 53 şişe görünümlü sepet ve 107 hacimli tel örgü kafes yerleştirdiklerini dile getiren Eroğlu, "Çevre lisanslı firma tarafından ambalaj atıklarını ayrı toplayan okullarımızdan, kurum kuruluşlarımızdan atıklar toplanmakta ve türlerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesisine nakledilmektedir. Projesin hayata geçirildiği son üç yılda 5 milyon 433 bin 164 kilogram karışık ambalaj atığı toplanarak geri dönüşümü sağlanmıştır." dedi.

Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksek olduğu için bilinçsizce doğaya dökülmemesi gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirmektedir. Hanelerden çıkan atık yağların çöpe ve lavaboya gitmesini önlemek için iş birliği içinde olduğumuz çevre lisanslı bitkisel atık yağ toplama firması ile bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. 5 litre bitkisel atık yağ getirene 750 mililitrelik deterjan 10 toplama noktasında hediye edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de öğrencilere şeffaf atık pil kutusu, çevre ve geri dönüşüm konulu kitap, broşür ve materyal dağıttı.