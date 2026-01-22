Tokat'ta TIR'da Gizli Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Tokat'ta TIR'da Gizli Göçmen Yakalandı

22.01.2026 17:30
Erbaa'da durdurulan TIR'da saklanan 2 Afgan göçmen polis tarafından yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan TIR'ın yatak kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş'tan İstanbul'a giden B.G. yönetimindeki TIR'da kaçak göçmen bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti. D-100 kara yolu Yeni Mahalle girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 göçmen aracın yatak kısmında saklanırken yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Göçmen, Güncel, Polis, Erbaa, Tokat, Son Dakika

