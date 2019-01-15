Tokatspor'da Hedef Ligde Kalmak
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, küme düşme hattından kurtulmak için devre arasında 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, küme düşme hattından kurtulmak için devre arasında 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Tokatpor, Antalya
kampında Manisa
Büyükşehirspor'dan Ömer Alp
Kulga, Sancaktepe
Belediyespor'dan Timur Kosovalı, Bayrampaşa
Belediyespor'dan Ahmet Arı
, Konya
Anadolu Selçukspor'dan Vedat Saygı, Niğde
Anadolu'dan Ömer Kandemir
ile Sancaktepe Belediyespor'dan Onur Alkan
'la sözleşme imzaladı. Kamp dönüşünde taraftarların coşku ile karşıladığı bordo-beyazlı ekip antrenmanlara Tokatspor Sosyal tesislerinde başladı. Hafta sonu sahasında Darıca Gençlerbirliği
ile karşılaşacak olan Tokatspor, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.
17 maçta tek galibiyeti var
Ligde ilk yarıda 17 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan Tokatspor, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 9 puanla sonuncu sırada yer alıyor. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:10 Kaynak: İHA
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