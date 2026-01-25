TOKİ'nin 500 bin konutluk sosyal konut hamlesinde kura süreci hız kesmeden sürüyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında bu hafta 9 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, kura takviminin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Projeye Türkiye genelinde yoğun ilgi gösterilirken, 500 bin konut için 5 milyonu aşkın başvuru yapıldığı açıklanmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından iller bazında kura çekimlerine geçildi. Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre, bugüne kadar 32 ilde 121 bin 265 konutun hak sahibi kura yoluyla belirlendi.
TOKİ'nin açıkladığı takvime göre kura çekimleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
27 Ocak Salı: Kilis
28 Ocak Çarşamba: Sinop
29 Ocak Perşembe: Niğde
30 Ocak Cuma: Aksaray, Ordu, Karabük
31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir, Bartın
TOKİ kura çekimlerinin merakla beklendiği büyükşehirler için de tarihler belli oldu. Buna göre;
Ankara'da kura çekimi 5 Şubat'ta,
İzmir'de 6 Mart'ta,
İstanbul'da ise 9–12 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Son Dakika › Emlak › TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?