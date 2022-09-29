Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı - Son Dakika
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Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı

29.09.2022 23:14
Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı

TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Fotoğrafta, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japonya ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıldönümü nedeniyle basılan hatıra pulları görülüyor, 29 Eylül 2022. Japonya, Japonya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin normale dönmesinin 50.

TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Fotoğrafta, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japonya ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıldönümü nedeniyle basılan hatıra pulları görülüyor, 29 Eylül 2022. Japonya, Japonya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin normale dönmesinin 50. yıldönümü nedeniyle Perşembe günü bir dizi hatıra pulu yayınladı. Pulların üzerinde kıpkırmızı şakayıklar ve uçuk pembe kiraz çiçekleri ile çevrili, bambu yiyen dev pandaların resimleri bulunuyor. Japonya Postanesi tarafından yayınlanan iki pul, mürekkep yıkama boyama stilinin kullanıldığı benzer bir tasarımı paylaşıyor. Birinde bir çift yetişkin dev pandanın, diğerinde ise bir çift sevimli dev panda yavrusu ile yetişkin bir dev pandanın resmi yer alıyor. (Fotoğraf: Hua Yi/Xinhua)

Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya ve Çin Arasındaki Diplomatik İlişki Lerin Normalleşmesinin 50. Yıldönümü İçin Hatıra Pulu Basıldı - Son Dakika
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