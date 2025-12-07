Tokyo\'da 2025 Robot Fuarı Sona Erdi

TOKYO, 7 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen ve dört gün süren 2025 Uluslararası Robot Fuarı cumartesi günü sona erdi. Fuarda Japonya, Çin, Güney Kore, ABD, Almanya ve diğer ülke ve bölgelerden 670'den fazla katılımcı yer aldı. Yapay zeka teknolojisini entegre eden yeni endüstriyel robotlar, hizmet robotları, yemek servisi sunan robotlar ve refakat robotları yoğun ilgi gördü.
