Toplu ulaşımda İZTAŞIT dönemi başlıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışındaki ilçelerde çalışan taşımacılık kooperatiflerini, ESHOT Genel Müdürlüğünün denetimi altına alarak toplu ulaşım ağına dahil ediyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artıracak önemli bir projeye imza atıyor. Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir'in toplu ulaşım ağına dahil ediliyor. Projenin ilk adımının Seferihisar'dan atılacağı, İZTAŞIT adı verilen yeni otobüslerin, 28 Aralık Cumartesi günü ilçe merkezinde tanıtılarak sefere başlayacağı öğrenildi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılacağı açıklandı.



Proje kapsamında Seferihisar'da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren taşımacılık kooperatifleri tek çatı altında toplandı. Araç sahipleri, güçlerini birleştirerek tek tip, 28 yeni otobüs satın aldı. Araçlar, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün İnciraltı Garajında, toplu ulaşıma uygun şekilde hazırlandı.



İzmirim Kart ile binilecek



Öte yandan İZTAŞIT seferleri, 29 Aralık Pazar günü Seferihisar-İzmir arasında başlayacak. Tüm toplu ulaşım araçlarına olduğu gibi İZTAŞIT'lara da "İzmirim Kart" ile binilecek. Sefer saatleri ESHOT'un internet sitesinden ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT uygulamasından görülebilecek.



ESHOT otobüslerine "ücretsiz" biniş hakkı bulunan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri, ağır engellilerin refakatçisi bir kişi ve 65 yaş üzeri vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmet Müdürlüğünden ücretsiz alabilecekleri fotoğraflı İzmirim Kart ile İZTAŞIT'lara da ücretsiz binebilecek.



ESHOT denetimli olacak



Araçlar, sürücüler ve kooperatif yönetimi ESHOT'un denetimde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamalarını da ESHOT yapacak. 43 No'lu Seferihisar- Ürkmez Taşımacılık Kooperatifi yönetimi ise çalışma düzenini ve hareket saatlerini takip edecek. İZTAŞIT'lara takılacak ücret toplama cihazlarının (validatör) verilerini hem araç sahipleri hem de ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görecek. Araç başına düşen hasılat ve ücretsiz binişlerin toplamı, her ay düzenli bir şekilde araç sahiplerine ödenecek.



Her mahalleye sık sefer



Seferihisar-İzmir ile Ürkmez-İzmir hatlarında ve Seferihisar dahilinde toplu ulaşım hizmetini sadece İZTAŞIT otobüsleri verecek. Sık sefer saatleriyle çalışacak İZTAŞIT'ların gitmediği mahalle ve köy kalmayacak. İZTAŞIT'lar mevcut ESHOT duraklarını kullanacak. Trafikte minibüslerin oluşturduğu



riskler ortadan kaldırılacak.



İZTAŞIT'ların yakın gelecekte Yarımada genelinde, ardından da İzmir'in tüm çevre ilçelerinde çalışması hedefleniyor. Bu doğrultuda, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ilçelerde hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin yönetimleriyle görüşmeleri devam ediyor. - İZMİR