Torbalı Belediyesi öğrencilere rehber olacak - Son Dakika

Torbalı Belediyesi çok önemli bu süreçte öğrencileri sınav sonrası da yalnız bırakmayacak

Torbalı'da lise tercih günleri düzenlenecek

Türkiye'de bir milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. Torbalı Belediyesi çok önemli bu süreçte öğrencileri sınav sonrası da yalnız bırakmayacak.'Doğru Tercih Zamanı' sloganıyla Torbalı'da ve Ayrancılar'da 5-16 Temmuz günleri arasında öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek. Öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için, alanında uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilecek olan ücretsiz hizmet, 10.00 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Belediye Kültür Merkezi (BKM) Konferans Salonu ve Ayrancılar Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleşecek olan yüz yüze rehberlik çalışmasında maske ve mesafe kurallarına uyulacak.

ÇEVRE İLÇE ÖĞRENCİLERİ DE YARARLANABİLECEK

16 Temmuz'a kadar sürecek Tercih Günleri kapsamında, rehberlik hizmetimizden yararlanmak isteyen öğrencilere; aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için ipuçları verilecek. Gerçekleşecek olan lise tercih günlerinde alanında uzman rehberlik öğretmenleri ile Torbalı dışından da öğrencilere hizmet verilecek. Bayındır, Tire, Selçuk gibi çevre ilçelerdeki öğrencileri de bu hizmetten dilerse yararlanabilecek. Yaklaşık 5 bin öğrencinin bu amaçla belediyeye gelip, rehberlik hizmetinden yararlanması bekleniyor.

İYİ BİR GELECEK İÇİN DOĞRU TERCİH

Lise eğitiminin kariyer yolunda önemli bir eğitim basamağı olduğunu, bu nedenle doğru tercihin, iyi bir gelecek için gerekli olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Öğrencilerimizin en iyi ve doğru tercihi yapabilmesi adına, belediyemiz öncülüğünde tercih günleri düzenleyeceğiz. 11 gün boyunca öğrencilerimize uzman rehber öğretmenleri tarafından yönlendirmeler yapılacak. Öğrencilerimizin kariyerleri yolundaki bu önemli aşamada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyacağız." İfadelerini kullandı