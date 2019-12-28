Töre cinayetinde zanlı erkek kardeş çıktı - Son Dakika
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Töre cinayetinde zanlı erkek kardeş çıktı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), erkek kardeşi Sezer K.(21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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DİYARBAKIR'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), erkek kardeşi Sezer K.(21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezer K.'yi yakalamak için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay önceki gün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. Biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuk annesi olan Deniz K., evinde kurşun yağmuruna tutuldu. 4 kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının, kız kardeşleri R. K. ve F. K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak, Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımları, cinayette 'töre' şüphesini ortaya çıkardı. Polisin bilgisine başvurduğu kardeşlerden R.K.,"Kardeşim Sezer, müzikhollerde çalıştığımız için bize kızıyordu. O yapmış olabilir" dedi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, cinayeti, Deniz K.'nin erkek kardeşi Sezer K.'nin işlediğini belirledi. Bu gelişme üzerine savcılık, Sezer K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, katil zanlısını arıyor.


Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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