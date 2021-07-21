Torosların zirvesinde 24 saat 'duman' nöbeti - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangınlarına ilk müdahalede Torosların zirvesinde kurulu yangın gözetleme kuleleri önemli yer tutuyor. Yangınların erken fark edilebilmesi, hızlı müdahale ile erken söndürülmesi için kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, günün 24 saati duman avcılığı görevini yapıyor.

Ormanlık alanlarda çıkan yangınların erken fark edilebilmesi, hızlı müdahale ile erken söndürülmesi için Torosların zirvesine kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, günün 24 saati gözetleme yapıyor. Antalya'nın Kaş ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Bozkaya, Duman Dağı ve Pınarbaşı yangın gözetleme kulelerinde yangın gözetlemesi yapılıyor. Bunların en yükseği 2 bin 100 rakımdaki Bozkaya orman gözetleme kulesi. Bu kulede Ali Gökdağ 15 yıldır, Özgür Karadana 5 yıldır, 1 Haziran- 1 Kasım tarihleri arasında 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Haftanın 6 günü kulede kalan iki orman işçisi, diğer günde izin kullanarak, evlerinin bulunduğu Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi'ne iniyor. Bozkaya yangın gözetleme kulesi, 1940 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Kulenin ilk ve ikinci gözetleme binaları hala ayakta duruyor, ancak bugün günün koşullarına uygun inşa edilen üçüncü binada hizmet veriliyor. Bozkaya yangın gözetleme kulesinden Kaş, Elmalı ve Finike bölgesinin bir bölümü net biçimde izlenebiliyor.

Gözetleme kulesinin elektriği, güneş enerjisinden sağlanıyor. Kulede 360 derece dönen ve duman algılama sistemi bulunan bir kamera yer alıyor. Kameranın çektiği görüntüler Ankara 'da Orman Genel Müdürlüğü , Antalya'da Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nde anlık izleniyor. Kameranın telsizlerinde bir uydu alıcısı bulunuyor. Görevlilerden biri de alanı dürbünle sürekli izliyor. Diğer görevli de telsizle diğer kuleler ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile sürekli iletişim sağlıyor. Görülen herhangi bir duman belirtisinde en yakın iki yangın ekibine haber veriliyor. İki ekip olay yerine acil hareket ediyor. Ardından orman bölge şefi ve Kaş orman işletme müdürüne telsizle haber veriliyor. İlk hareket eden iki ekibin belirlemelerine göre yangına yeni ekipler, bölgedeki yangın söndürme helikopterleri çağrılıyor. Zaman zaman Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ve orman bölge şefleri, Torosların zirvesindeki iki duman avcısını ziyaret ediyor.Bozkaya yangın gözetleme kulesinde 15 yıldır görev yapan 32 yıllık orman işçisi Ali Gökdağ, "Biz burada 24 saat görev başındayız. Ormanlarımızı gözetliyoruz. Şüphelendiğimiz bir dumanda en yakın ekibimizi çıkarıyoruz. Biz duman avcısıyız" dedi.Kulede 5 yıldır görev yapan Özgür Karadana, "24 saat gece gündüz, 6 gün boyunca gözetliyoruz. Ormanlarımızı koruyoruz, korumaktayız, koruyacağız" diye konuştu.İki işçiyi ziyaret eden Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir de şöyle konuştu:

"Kaş Orman İşletme Müdürlüğümüzde üç yangın kulemiz bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz kule 2 bin 100 rakımlı Bozkaya orman yangın gözetleme kulesi. Burada bulunan orman işçilerimiz 24 saat esasına göre ormanlarımızı gözetlemektedir. Gördükleri herhangi bir dumanı en yakın 2 ekibe bildirerek, bunları hareket ettirerek, ardından işletmeye anında haber vermektedir. Yangının büyüme durumuna göre de derhal biz helikopter takviyesi istemekteyiz. Buradaki olası bir yangında Fethiye, Kaş ve Kumluca helikopterleri 15-20 dakika içinde yangını büyümeden söndürecek biçimde konuşlandırılmıştır."