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Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak - Son Dakika

Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak

02.07.2021 13:03

3 yılın ardından teslim olan Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın, 500 milyonluk vurgun parasını Bitcoin'le 10'a katladığı iddia edildi. Tosuncuk'un Bitcoin'den elde ettiği yüksek karın ardından, mağdurlara ödeme yapmayı planladığı ve teslim olarak etkin pişmanlıktan yararlanacağı belirtiliyor.

Türkiye'de tarihin en sansasyonel dolandırıcılıklarından birine imza atan ve Çiftlik Bank saadet zinciriyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplayarak yurtdışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, önceki akşam bir video yayınladı. Aydın o videoda "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" dedi. Tosuncuk saatler sonra da Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na giderek teslim oldu.

BİTCOİN SAYESİNDE SERVETİNE SERVET KATTI

Aydın'ın Türkiye'den kaçırdığı paraları Bitcoin'e yatırarak servetine servet kattığı ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre, Mart 2018'de Uruguay'a kaçan Tosuncuk, vurgun parasının büyük bölümü olan 500 milyon TL'yi o dönem tanesi 6 bin dolar olan Bitcoin'e yatırdı. Dünyayı kasıp kavuran kripto para bu yıl nisan ayında 64 bin doları aşarak tarihi rekor kırdı. İddiaya göre Mehmet Aydın'ın serveti elindeki Bitcoinler sayesinde 5 milyar lirayı buldu.

MAĞDURLARA ÖDEME YAPMAYI PLANLIYOR

Tosuncuğun Bitcoin'den elde ettiği yüksek kâr sonrasında teslim olmaya karar verdiği, mağdurlara paralarını iade etmeyi planladığı ileri sürüldü.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Aydın'ın iadesi için işlemlere başlandığı, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Tosuncuğun akıbetinin ilerleyen günlerde netleşeceği bildirildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİR

Tosuncuğun yargılanacağı 'suç örgüt kurup yönetme', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' maddelerini değerlendiren avukat Memet Taylan Bayıllı, şöyle konuştu: "Suç örgütü kurmanın cezası 8 yıla kadar hapis. Teslim olup ülkeye dönen zanlı etkin pişmanlıktan yararlanır. Dolandırılanların parası ödenirse ceza üçte iki oranında düşer ama 4 yıl hapsin altına inmez. Malvarlığını Türkiye'ye getirtmesi halinde bu suç ile ilgili de etkin pişmanlıktan faydalanabilir."

Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Türkiye, Bitcoin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • memet öztürkj: KACMANA GEREK YOK İSTANBUL BİLİŞİM FİRMASI BİZİ DOLANDIRDI HAYALİ ŞİRKET KURUP MİLETİN PARASİNİ AKTARDI HAYALİ ŞİRKETLER HEPSİ BELİRLENDİ VE CEZA MEZA YOK Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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