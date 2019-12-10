Toyota'dan Aralık kampanyası

Toyota yılın son kampanyasında fiyatlarını değiştirmeyerek yeni yıla bir otomobil ile girmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Toyota açıklamasına göre, "2019 Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilen Corolla'nın ÖTV avantajına sahip hibrit modellerinin yanı sıra benzinli seçenekleri de hurda teşviki ile büyük fiyat avantajlarıyla sunuluyor.

Kamu bankalarının yerli üretim araçları desteklemek amacıyla hayata geçirdikleri finans kampanyasının da devam ettiği Aralık ayında 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Passion ve tüm Toyota C-HR modelleri tüm Toyota Plazalarda yeni kullanıcılarını bekliyor.



Yeni Corolla, Aralık ayı itibariyle, Vision versiyonları hariç, Apple Car Play ve Android Auto Akıllı Telefon Entegrasyonu ile sunuluyor. 2019 model Yeni Toyota Corolla benzinli 115 bin 100 TL'den başlayan hurda teşvikli fiyatlarla, 2019 Yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 166 bin 600 TL'den başlayan özel fiyatlarla satılıyor.



Toyota'da aralık ayı fırsatları Yeni Corolla ile sınırlı kalmıyor. 2019 Model RAV4 Hybrid, C-HR, C-HR Hybrid, Yaris ve Yaris Hybrid modelleri de çok cazip fiyat avantajları ile müşterilerini bekliyor. 31 Aralık tarihine kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota Yetkili Satıcılarında geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV teşviki ile C-HR Hybrid 186 bin 950 TL, Yaris Hybrid 143 bin 700 TL, RAV4 Hybrid 336 bin 000 TL, Yeni Camry Hybrid 479 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla satışa sunuluyor. C-HR benzinli seçeneği ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL'den başlayan fiyat avantajıyla Toyota Plazalardaki yerini alıyor.



Hilux için 5 yıl geçerli Garanti Extra paketi hediye

Ayrıca, 60 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranıyla Hilux modelinin bütün versiyonlarına sahip olabilirsiniz. Kampanya dahilinde Hilux için 5 yıl geçerli Garanti Extra paketi de hediye olarak sunuluyor.



Yüzde 0,69'dan başlayan finansman oranı ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın Aralık kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da bulunuyor.