Toyota, "Garanti On" uygulaması ile Türkiye'de bir ilki başlatıyor - Son Dakika

Toyota, Türkiye'de bir ilk olarak kullanıcıları yararına yeni bir "garanti" uygulamasını devreye aldı.

Toyota açıklamasına göre, "Garanti ON" adı verilen yeni uygulamadan 10 yaşın altındaki tüm Toyota kullanıcıları yararlanabilecek. Mevcut garanti sistemini 10 yıla kadar uzatabilecek yeni uygulamayla kullanıcılar, otomobillerinin kaçıncı sahibi olursa olsun ve daha önce periyodik bakımları için yetkili Toyota servislerine gelmemiş olsalar dahi sisteme dahil olacak.

Yeni sistemde, 10 yaş altındaki tüm Toyota sahipleri, periyodik bakımları için araçlarını yetkili servislere götürerek, koşulları sağlayan araçları için hiçbir ücret ödemeden 1 yıllık garanti hakkını elde edecek. Uygulamayla 1 yıl/15 bin kilometre veya 1 yıl/10 bin kilometre daha garanti hakkı kazanacak olan kullanıcılar, her periyodik bakım ile araçlarını 10 yıl/160 bin kilometreye kadar ücret ödemeden "Toyota Garanti ON" uygulamasıyla garanti altına almış olacak.

"Toyota'ların ikinci el değeri de artacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, marka olarak dünyada ve Türkiye'de birçok ilki hayata geçirdiklerini belirtti.

Satış sonrasına yönelik yeni uygulamanın, Toyota'nın müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmasının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu sistemi devreye alırken uygulamanın bütün avantajlarının yanında kullanıcılarımız; trafikte tam güvenliğin sağlanması için bakımlarını yaptırırken, garanti süresi her bakımdan sonra 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. Böylelikle Garanti ON uygulamasıyla Toyota kullanıcıları, mevcut garanti sistemini 10 yıla kadar uzatabilecek. Bir diğer konu ise bu uygulama kapsamına giren araçların ikinci el değerinin artacak olması. Çünkü kullanıcılarımız, otomobillerini sattıklarında garantili satacakları için bu durum kendilerine ikinci el değerinin artışı olarak yansıyacak. Yeni alıcı da böylelikle garantili araç satın alma avantajını elde edecek."

Marka olarak yeni bir dönemin öncülüğünü yaptıklarını da belirten Bozkurt, "Bu sistemle Toyota kullanıcılarının her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu yenilik artık bizim servis geleneğimiz olacaktır. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak bu uygulamadan yararlanmaları için otomobillerinin kaçıncı sahipleri olurlarsa olsunlar kendilerini servislerimize davet ediyoruz. Orijinal yedek parçalar, çok iyi yetişmiş teknisyen kadromuzla sektörde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'de ilk olan bu uygulama her yönüyle pozitif etki yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Garanti ON uygulaması

Verilen bilgiye göre, müşterilerine büyük avantaj sağlayan ve satış sonrası hizmetlerde de kalitesini ve öncü kimliğini ortaya koyan Toyota, Garanti ON uygulamasıyla servis hizmetlerinde yeni bir dönemin de başlangıcını yapıyor. Bu uygulama, 10 yaşına kadar olan Toyota'lara yapılan periyodik bakım ile bir sonraki bakıma kadar geçerli olacak garantinin "Toyota kullanıcılarına hediye edilmesini" kapsıyor.

Toyota Garanti ON programı kapsamına, taksi, kiralık, kamu ve sürücü kursu araçları da dahil olmak üzere daha önce hiç Toyota Yetkili servislerine gelmemiş ve 10 yaş altındaki araçlar da dahil olabiliyor. Toyota sahiplerinin, 1 yıl/10 bin kilometre veya 1 yıl/ 15 bin kilometre boyunca ücretsiz garanti hakkını Toyota Garanti ON programı ile kazanabilmek için koşulları sağlayan araçlarını Toyota yetkili servislerine götürerek periyodik bakımlarını yaptırmaları yeterli olacak.