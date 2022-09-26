TOZDAN ŞİKAYET EDEN MAHALLELİ YOL KAPATTI - Son Dakika
Üye Girişi

TOZDAN ŞİKAYET EDEN MAHALLELİ YOL KAPATTI

26.09.2022 15:43

BURDUR'da evlerinin bulunduğu sokağın belediye tarafından asfaltlanmadığını söyleyen mahalle sakinleri pankart açıp, yol kapatma eylemi yaptı.

BURDUR'da evlerinin bulunduğu sokağın belediye tarafından asfaltlanmadığını söyleyen mahalle sakinleri pankart açıp, yol kapatma eylemi yaptı.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Kokulu Sokak'ta oturanlar, yaklaşık 500 metrelik yolun asfalt yapılmaması nedeniyle her araç geçişinde evlerinin toz dolduğunu belirterek, eylem yaptı. Üzerinde Kokulu Sokak olan sokağımızın isminin 'Tozlu Sokak' olarak değiştirilmesini istiyoruz yazılı pankart açan mahalleli, sokağı bir süre trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Mahalle sakinlerinden Sabri İnce, sokak asfaltlanmadığı için senelerdir toz yuttuklarını söylerken, Levent Büyükyağcı ise 4 senedir burada oturuyorum. Belediye başkanına gerekli şeyler söylendi ama yapılmadı. Neden yapılmadığını merak ediyoruz. Çocuklarımız toz yutuyor. Camlarımızı açamıyoruz. Balkona çıkamıyoruz. Gece 12'de bu sokakta arabalar drift yapıyor. Bu tür sıkıntıların giderilmesini istiyoruz. Belediye bize ödeneğin olmadığını söyledi. Madem ödenek yok Şeker Fabrikası'nın altındaki asfalt sökülüp neden yeniden yapıldı. Muhtar da ilgilenmiyor. Söylendi ama ilgilenmiyor. Süratli geçen arabalardan dolayı çocuklarımızın can güvenliği tehlikede. En sonunda yolu trafiğe kapatarak böyle bir eylem yaptık dedi.

Emine Günay da Çamaşır seremiyoruz. Evlerimizin içine kadar toz giriyor, bıktık. Sürekli toz parası, su parası ödüyoruz. Bir çare istiyoruz. Hepimiz asfalt istiyoruz diye konuştu.

BAŞKAN ERCENGİZ VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı

Yurttaşımızın demokratik hak arayışı tebrik ediyorum. Umuyorum ve inşallah diyorum her alanda yurttaşımız demokratik hak arayışında bu kadar özgüveni yüksek davranış biçimi geliştirir. Biz Burdur Belediyesi olarak 8,5 yıldır vatandaşımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Çalışmalarımız Topraklık Caddesi üzerinde devam etmekte. Topraklık Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından geçen yıldan eksik kalan yerlerde çalışmalara devam edeceğiz. İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz 10 milyon liralık asfalt kredi borçlanması ile ilgili henüz bir yanıt alamadık. Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden birisi olmasına rağmen devletimizin İller Bankası'nın niye Burdur Belediyesi'ne borç vermediğini ya da gününde neden vermeyi değerlendirmediğini de halkımızın takdirine bırakmak istiyoruz. Yurttaşımız, mahalle sakinleri isim değişikliği konusunda istekli ise mahalle muhtarı aracılığıyla bunu Burdur Belediyemize sunmaları halinde sokağımızın ismini de gönül rahatlığı ile değiştirebiliriz.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

İller Bankası, Tragger, Bağlar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOZDAN ŞİKAYET EDEN MAHALLELİ YOL KAPATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:10:03. #1.13#
SON DAKİKA: TOZDAN ŞİKAYET EDEN MAHALLELİ YOL KAPATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement