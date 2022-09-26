TOZDAN ŞİKAYET EDEN MAHALLELİ YOL KAPATTI

BURDUR'da evlerinin bulunduğu sokağın belediye tarafından asfaltlanmadığını söyleyen mahalle sakinleri pankart açıp, yol kapatma eylemi yaptı.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Kokulu Sokak'ta oturanlar, yaklaşık 500 metrelik yolun asfalt yapılmaması nedeniyle her araç geçişinde evlerinin toz dolduğunu belirterek, eylem yaptı. Üzerinde Kokulu Sokak olan sokağımızın isminin 'Tozlu Sokak' olarak değiştirilmesini istiyoruz yazılı pankart açan mahalleli, sokağı bir süre trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Mahalle sakinlerinden Sabri İnce, sokak asfaltlanmadığı için senelerdir toz yuttuklarını söylerken, Levent Büyükyağcı ise 4 senedir burada oturuyorum. Belediye başkanına gerekli şeyler söylendi ama yapılmadı. Neden yapılmadığını merak ediyoruz. Çocuklarımız toz yutuyor. Camlarımızı açamıyoruz. Balkona çıkamıyoruz. Gece 12'de bu sokakta arabalar drift yapıyor. Bu tür sıkıntıların giderilmesini istiyoruz. Belediye bize ödeneğin olmadığını söyledi. Madem ödenek yok Şeker Fabrikası'nın altındaki asfalt sökülüp neden yeniden yapıldı. Muhtar da ilgilenmiyor. Söylendi ama ilgilenmiyor. Süratli geçen arabalardan dolayı çocuklarımızın can güvenliği tehlikede. En sonunda yolu trafiğe kapatarak böyle bir eylem yaptık dedi.

Emine Günay da Çamaşır seremiyoruz. Evlerimizin içine kadar toz giriyor, bıktık. Sürekli toz parası, su parası ödüyoruz. Bir çare istiyoruz. Hepimiz asfalt istiyoruz diye konuştu.

BAŞKAN ERCENGİZ VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı

Yurttaşımızın demokratik hak arayışı tebrik ediyorum. Umuyorum ve inşallah diyorum her alanda yurttaşımız demokratik hak arayışında bu kadar özgüveni yüksek davranış biçimi geliştirir. Biz Burdur Belediyesi olarak 8,5 yıldır vatandaşımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Çalışmalarımız Topraklık Caddesi üzerinde devam etmekte. Topraklık Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından geçen yıldan eksik kalan yerlerde çalışmalara devam edeceğiz. İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz 10 milyon liralık asfalt kredi borçlanması ile ilgili henüz bir yanıt alamadık. Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden birisi olmasına rağmen devletimizin İller Bankası'nın niye Burdur Belediyesi'ne borç vermediğini ya da gününde neden vermeyi değerlendirmediğini de halkımızın takdirine bırakmak istiyoruz. Yurttaşımız, mahalle sakinleri isim değişikliği konusunda istekli ise mahalle muhtarı aracılığıyla bunu Burdur Belediyemize sunmaları halinde sokağımızın ismini de gönül rahatlığı ile değiştirebiliriz.