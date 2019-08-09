TRABZON BAYRAM ÖNCESİ 'SÜRMENE BIÇAĞI'NA İLGİ ARTTI

Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'de üretilip yunus balığı yağı sürülerek keskinliği sağlanan 'Sürmene bıçağı', Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'de üretilip yunus balığı yağı sürülerek keskinliği sağlanan 'Sürmene bıçağı', Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

Sürmene ilçesinde, uzun tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak, dünyaca ün kazanıp Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenen 'Sürmene bıçağı', yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilgi görüyor. Bıçak aynı zamanda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de hediyelik olarak tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Ortahisar ilçesi Uzun Sokak'ta bıçak satışı yapan Oğuzhan Varol, Kurban Bayramı dolayısı ile bıçak satışlarının arttığını söyleyerek vatandaşları piyasaya 'Sürmene bıçağı' diye sürülen sahte bıçaklara karşı uyardı.

'SÜRMENE BIÇAĞININ ÖZELLİĞİ BALIK YAĞI'

Sürmene bıçağının kalitesinin balık yağında olduğunu ifade eden Varol, Sürmene bıçağının özelliği balık yağı ile birlikte su verilmesindendir. Nedeni keskinliğini her zaman muhafaza etmesinden dolayı. Balık yağı bıçağın keskin olmasını sağlar. Gerçek Sürmene bıçağında, fabrika yapımı ya da el yapımı da uygundur. Yeter ki bilindik bayilerden, bilindik yerlerden alınsın. Meşhur olan Sürmene bıçağının şimdi birçok taklidi üretiliyor. Piyasada Sürmene bıçağı diye sürülen çok fazla bıçak var. Çin'den bile gelen sahte Sürmene bıçakları piyasaya sürülüyor. Vatandaşlar dikkatli olsunlar ve bıçağın üzerinde bulunan patentli logoya mutlaka baksınlarö dedi.

'BIÇAĞIMIZA MÜTHİŞ BİR İLGİ VAR'

Kurban Bayramı öncesi yoğun talebin yaşandığını kaydeden Varol, Kurban Bayramı yaklaştı. İnsanlar işlerini kolaylaştıracak, etlerini daha iyi kesecek bıçaklar arıyorlar. İnsanlar geçmişe oranla daha bilgili. Hayvanlara eziyet etmek istemiyorlar. Bu yüzden kaliteli ve keskin bir bıçağa ihtiyaçları var. Eskiden bölgede Sürmene bıçağı çok fazla bilinir ve bayramlarda rağbet görürdü. Ama artık Türkiye ve hatta dünya genelinde müthiş bir ilgi bıçağımıza varö diye konuştu.

'HAYVANA DA EZİYET ETMEMEMİZ LAZIM'

Kurban Bayramı'nda kurbanlığı için bıçak alan İlhan Karabekir de, öBu yıl bayramında küçükbaş hayvan keseceğim. Bunun için keskin, sağlam ve paslanmaz bir bıçağa ihtiyacım var. Hayvanı keserken ibadet yapacağız derken hayvana da eziyet etmememiz lazım. En iyi şekilde hayvanı kesmemiz gerekiyor. Onun için bıçağın iyi olması gerekiyor. Ben bugün bayram için iki tane bıçak aldım. Bir bıçağı kesmek için ötekini de doğramak için aldımö dedi.

'İYİ BIÇAK KASABIN ACEMİLİĞİNİ ÖRTER'

Ahmet Baş ise, Sürmene bıçağını yıllardır kullanıyoruz. Kalitesi, kesimi oldukça iyi. Bizim babamız kasaptı. O da hep Sürmene bıçağı kullanırdı. Hep iyi bir bıçak kasabın acemiliğini örter derdi. Bizde kurbanımızı nasip olursa keseceğiz. Gerek hayvana eziyet etmeme açısından gerekse kolaylık açısından Sürmene bıçağını tercih ediyoruzö ifadelerinde bulundu.

SÜRMENE BIÇAĞI

Türkiye'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi 'Sürmene bıçağı' ekolünü canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmıştı. Müracaat üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen; fakat son zamanlarda sahte ve taklit ürünlerle de anılan 'Sürmene bıçağı', coğrafi işaretle tescillendi. Özel yapılış şekli, keskinliği ve dayanıklılığı ile tarihi M.Ö. 1000'li yıllara dayandığı rivayet edilen 'Sürmene bıçağı', dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak türü arasında yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağın meşhur olmasındaki önemli özelliğin, ustaların çeliğe su vermelerindeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğin ise üretilen bıçaklarda yunus balığı yağının kullanılması olduğunu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna eşliğinde oynanan 'bıçak oyunu' horonunda da kullanılan 'Sürmene bıçağı', son zamanlarda Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. 'Sürmene bıçağı'nın fiyatı, kalitesine göre, 40 ila 400 lira arasında değişiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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