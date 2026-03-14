Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki

14.03.2026 00:56  Güncelleme: 01:06
Trabzon'da bir camide Cuma hutbesi sırasında cemaatin cep telefonlarıyla ilgilendiğini fark eden imam, çileden çıktı. Hutbeyi dinlemenin farz olduğunu hatırlatan imam, telefonla meşgul olunmasının ibadetin ciddiyetine uygun olmadığını ifade ederek cemaatin bu davranışını eleştirdi. İmam, ''Hutbeyi dinlemek farzdır, bu şekilde namazınız da kabul olmuyor, o zaman kıldırmıyorum namazı, hutbe de okumuyorum. Terk edin camiyi gidin.'' dedi.

Trabzon'da bir camide görev yapan imam, Cuma hutbesi sırasında telefonla ilgilenen cemaate sert sözlerle tepki gösterdi. Hutbe esnasında cemaatin cep telefonlarıyla meşgul olmasına sitem eden imam, hutbeyi dinlemenin farz olduğunu hatırlatarak cemaatin bu davranışının doğru olmadığını söyledi.

"HUTBEYİ DİNLEMEK FARZDIR"

Cuma hutbesi sırasında cemaate seslenen imam, hutbe okunurken telefonla konuşulmasının ve telefonla ilgilenilmesinin ibadetin ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Cemaatin dikkatini çekmeye çalışan imam, "Hutbeyi dinlemek farzdır. Farza uyacaksınız. Camiye geliyorsunuz ama hutbeyi dinlemiyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

İmam, hutbe sırasında bazı kişilerin telefonlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini belirterek, "Ben canlı yayın yapayım, sizin Cuma'ya da gelmenize gerek yok, canlı yayından evinizden beni izlersiniz, oradan Cumanızı kılarsınız! Güya Müslümansınız, Müslümanlıkla alakalı bir şey demiyorsunuz, Müslümanlığı bilmiyorsunuz! Camiye geliyorsunuz, hutbe dinlemek farzdır, farza uyacaksınız. Sonra da "Elhamdülillah Müslümanım" diyorsunuz ama Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyorsunuz." dedi.

"TERK EDİN CAMİYİ"

Cemaatin, uyarılara rağmen telefonlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini söyleyen imam, konuşmasının ilerleyen bölümünde tepkisini daha sert sözlerle dile getirdi.

İmam, "Elinizde cep telefonu... Hâlâ elinizde duruyor telefonlar... Farzı terk ediyorsunuz, sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor. Bu şekilde Cumanız da kabul olmuyor. Sonra "Hoca kızıyor"... Ben size doğru yolları gösteriyorum, Allah'ın dediğini söylüyorum size. Hutbeyi dinlemek farzdır! Sizin namazınız da kabul olmuyor... Kılmıyorum namazı! Hutbe de okumuyorum! Terk edin camiyi gidin ya! Sizle mi uğraşacağım?" sözleriyle cemaate tepki gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ali4242kahveci42 ali4242kahveci42:
    sizin gibi hocalardan Allah razı olsun hutbe dinlemek farzdır yanındakine sus bile diyemezsin ama cumaya gittin mi gitin ama namaz geçerli olmuyor 14 3 Yanıtla
  • Enes sönmez Enes sönmez:
    iyi demiş helal olsun 10 3 Yanıtla
  • Bülent Kaysı Bülent Kaysı:
    İmam Efendi,senin elinde niçin cep telefonu var.Üç beş satır yazıya hazırlık yapmıyorsunuz,kağıda aktarma zahmetinde dahi bulunmuyorsunuz.Telefona bakıp okumak cemaat üzerinde ne kadar etkileyici olur.Göz teması kurmak yok, kendisinden bir şey katmak yok.Önce iyi bir hatip olun ki kendinizi cemaate dinletebilesiniz.Kürsüden ahkam kesmekle olmuyor bu iş. 3 8 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Çok eski haber 2 2 Yanıtla
  • Bülent Kaysı Bülent Kaysı:
    İmamı eleştirmek günah mı,neticede o da bir işi icra ediyor.İşinin ehli imamlar , donanımlı hatipler belki de bir sohbetle insanı yanlıştan kurtarır. 2 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
