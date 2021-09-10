Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesince restore edilen Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı ziyarete açıldı.

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastırın ziyarete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un binlerce yıllık tarihe sahip, onlarca uygarlığa başkentlik yapmış muazzam ve aynı zamanda içinde halen birçok sırrın muhafaza edildiği gizemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kızlar Manastırı gibi önemli bir mekanın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulmasının huzuru, mutluluğu ve gururu içinde olduklarını belirten Zorluoğlu, "Manastırın her bir kapısı başka bir dünyaya açılıyor. Arkasından küçük bir oda çıkacağını sandığımız odalar büyük avlulara, hamamlara çıkıyor. Birbirini kuşatan bu yapı içinde ana kaya kilisesi, mutfak, yemekhane binası, bazilika, şapeller, kütüphane, çeşme, sarnıç, değirmen, öğrenci hücreleri ve anıt mezar bulunuyor. Burası aynı zamanda Boztepe Dağı'nın eteklerine sığınmış Trabzon'un en güzel manzaraya sahip mekanlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Yıllarca atıl durumda kalan manastırın, ilk olarak 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesince restore edilmesi için çalışma yapıldığını ancak bunun gerçekleştirilemediğini anlatan Zorluoğlu, 2011-2018 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığının özel ilgi ve desteğiyle manastırın aslına uygun şekilde restore edildiğini kaydetti.

"Burası aynı zamanda milletimizin ve devletimizin, bu topraklardan kendisine miras kalan tarihi eserlere nasıl yaklaştığını, bunları nasıl koruduğunu somut bir şekilde ortaya koyuyor." diyen Zorluoğlu, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait manastırın işletilmesini, yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi şekilde hizmete sunulmasını sağlayacaklarını söyledi.

Zorluoğlu, manastırın birçok bölümüne yerleştirilen arttırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde yüzlerce yıl önce yapılan ayinleri ve manastır yaşantısının görülebileceğini dile getirerek, "Burası aynı zamanda yaşayan bir müze olarak tasarlandı. Performans etkinlikleri ve sanat galerisi olarak yıl boyunca Trabzon'un kültür ve sanat hayatında çok önemli bir rol alacak." dedi.

Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın 15 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora da Trabzon'un ve Türkiye'nin önemli bir tarihi eser kazandığını belirterek, manastırın restorasyonuna katkı yapan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu konser verdi, ayrıca manastırda "Trabzon'un Renkleri" isimli resim sergisi açıldı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından sembolik olarak açılış kurdelesi kesildi.

Kızlar Manastırı

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

Bizans imparatorlarından 3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılarak son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor. Kaya kilisesinde kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

Tarihi dokusuyla her zaman yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastırın restorasyon ve rölöve çalışmaları için yaklaşık 2 milyon 681 bin lira harcandı.