Toplu taşıma araçlarına binenler, "o sene, bu sene" sözleriyle karşılanıyor - Son Dakika
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Toplu taşıma araçlarına binenler, "o sene, bu sene" sözleriyle karşılanıyor

12.03.2022 15:29

Trabzon'da belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, biniş kartlarını okuttuklarında duydukları "O sene bu sene" sözleri karşılanıyorlar.

Trabzon'da belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, biniş kartlarını okuttuklarında duydukları "O sene bu sene" sözleri karşılanıyorlar.

Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'a destek amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentteki halk otobüslerinde farklı bir uygulamaya imza attı. Uygulama kapsamında halk otobüslerinde bulunan kart okuma cihazına biniş kartlarını okutan vatandaşlar, "o sene, bu sene" sözleriyle araca biniyorlar.

Bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Göztepe'yi konuk edeceği maç nedeniyle bugün faaliyete geçirilen uygulama, vatandaşların beğenisini kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, AA muhabirine, şampiyonluk süreciyle ilgili başka çalışmalarının olacağını söyledi.

İlk çalışmayı trafik ışıklarında hayata geçirdiklerini hatırlatan Bayraktar, "O uygulama farklı olmuş ve ses getirmişti. Şimdi de otobüslerde bir uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşların kartlarını okutunca duydukları sesin ardından yüzlerindeki tebessüm bizi mutlu ediyor. İnsanlar zaten Trabzonspor'la ilgili bir şey duyunca moral olarak yükseliyor. İnşallah ilerleyen zamanda farklı sürprizlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Mehmet Can Albayrak, Trabzonspor'un maçını izlemek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Bu sene üstüne koya koya gidiyoruz. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Belediyenin uygulamasını da sosyal medyada gördüm. Buraya geldim, otobüse bindim, orada da gördüm. Çok güzel bir uygulama. Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel projeler çıkarırlar." diye konuştu.

Ömer Kubat da takıma sahip çıkmak, şehre değer vermek, taraftarın gönlünü hoş etmek açısından güzel bir uygulama olduğunu ancak şampiyonluk için daha erken olduğunu ve biraz daha sabretmeleri gerektiğini söyledi.

Toplu taşıma araçlarına binenler, o sene, bu sene sözleriyle karşılanıyor
Toplu taşıma araçlarına binenler, o sene, bu sene sözleriyle karşılanıyor
Toplu taşıma araçlarına binenler, o sene, bu sene sözleriyle karşılanıyor
Toplu taşıma araçlarına binenler, o sene, bu sene sözleriyle karşılanıyor
Toplu taşıma araçlarına binenler, o sene, bu sene sözleriyle karşılanıyor
Toplu taşıma araçlarına binenler, o sene, bu sene sözleriyle karşılanıyor

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçlarına binenler, 'o sene, bu sene' sözleriyle karşılanıyor - Son Dakika


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