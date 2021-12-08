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Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak - Son Dakika

Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak

08.12.2021 12:02
Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak

08 ARALIK 2021BASIN BÜLTENİDağ yöresi meyvecilikle kalkınacakBURSA - Dağ ilçelerinde kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle iki hafta önce Harmancık'ta çiftçilere ayva fidanı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Keles ilçesinde toplam 8 bin 605 adet ceviz, badem ve Trabzon hurması...

08 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak

BURSA - Dağ ilçelerinde kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle iki hafta önce Harmancık'ta çiftçilere ayva fidanı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Keles ilçesinde toplam 8 bin 605 adet ceviz, badem ve Trabzon hurması fidanını üreticilerle buluşturdu.

Bursa'nın tarımsal gelirlerini artırmak amacıyla 'kaliteli fide, fidan, ekipman ve yüksek verimli hayvan ırklarının temini başta olmak üzere' her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kırsal kalkınma yatırımlarına devam ediyor. Özellikle çok fazla göç veren Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da göçün önüne geçmek amacıyla bölge ekonomisine değer katacak yatırımları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, iki hafta önce Harmancık'ta dağıttığı 6 bin ayva fidanının ardından şimdi de Keles ilçesinde fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Keles'te 102 çiftçiye, 7045 adet badem, 1335 adet ceviz ve 225 adet Trabzon hurması fidanı verildi. Keles Belediyesi Hayvan Pazarı'nda yapılan fidan dağıtım törenine Keles Kaymakamı Seher Söyler, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projeden yararlanacak çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Desteğe devam

Fidan dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, son yıllarda Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikaları sayesinde yaban mersini, ahududu, aronya gibi yüksek katma değerli ürünlerin Bursa tarımına kazandırıldığını söyledi. Dağ yöresinde istihdamı artırmak, bölgede kırsal kalkınmayı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi'nin bölge üreticisine can suyu olmaya devam ettiğini kaydeden Demir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. 2023 yılı sonuna kadar toplamda 5 milyon fidanı üreticimizle buluşturma hedefimiz var. Fidan teminin yanında çiftçilerimize gübre desteği de veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında HAGEL'in de destekleriyle Harmancık ilçemizde ayva fidanı dağıtmıştık. Bugün de yine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve HAGEL işbirliğinde Keles ilçemizdeki üreticilerimize fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Üretimin yüzde 20'si

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Keles'in özellikle ceviz üretiminde çok güçlü olduğunu belirterek, Bursa'nın toplam 20 bin tonluk ceviz üretiminin yüzde 20'sinin Keles'te gerçekleştiğini vurguladı. Son yıllarda ilçede badem ve Trabzon hurması üretimine de büyük ilgi olduğunu ifade eden Aygül, "Bu konuda da Büyükşehir Belediyemizden önemli destekler gelmeye devam ediyor. Dağıtılan fidanların maliyetinin yüzde 70'ini Büyükşehir ve HAGEL karşılıyor. Çiftçilerimize sağladığı destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyesinin her zaman bölge çiftçisinin yanında olduğunu belirterek, dağıtılan fidanların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından fidanlar üreticilere dağıtıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak
Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak
Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak
Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Uludağ, Keles, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dağ yöresi meyvecilikle kalkınacak - Son Dakika


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