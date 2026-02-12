Trabzon Meclisi'nde 100 milyonluk Şemdinli gerilimi: Önce borcunuzu ödeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Trabzon

Trabzon Meclisi'nde 100 milyonluk Şemdinli gerilimi: Önce borcunuzu ödeyin

Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon Meclisi\'nde 100 milyonluk Şemdinli gerilimi: Önce borcunuzu ödeyin
12.02.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon Meclisi\'nde 100 milyonluk Şemdinli gerilimi: Önce borcunuzu ödeyin
Haber Videosu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine yapılması planlanan "Çok amaçlı salon projesi" için 100 milyon TL'lik bütçe ayırması tartışmaların fitilini ateşledi. Tartışmalı karar oy çokluğuyla kabul edildi. CHP'li Cüneyit Zorlu ise "Ortahisar Belediyesi'nin 30 milyon TL alacağı varken, Şemdinli Belediyesi'ne 100 milyon TL veremezsiniz" diyerek karara tepki gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında gündeme gelen "kardeş belediyecilik" kapsamında Şemdinli'ye yapılacak Çok Amaçlı Salon Projesi, oturuma damga vurdu. Proje için yaklaşık 100 milyon TL kaynak ayrılması planı, tartışmalara yol açtı.

"BU MEBLA TRABZON'A HARCANABİLİR"

Yerel basında yer alan haberlere göre; CHP Grup Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, büyükşehir belediyesinin ve birçok ilçe belediyesinin maddi ve kaynak sorunları yaşadığını belirterek karara tepki gösterdi. Zorlu, "Şemdinli'ye yapılacak yatırımın maliyeti bu şehre 100 milyon TL civarında. 100 milyon TL'yi hangi hakla bu ilçeye yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? 977 milyon TL faiz borcumuz varken Şemdinli'ye 100 milyon TL aktarmak abesle iştigaldir. Bu parayla şehrimize kreşler, sahalar veya yaşlı bakım evleri yatırımları yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"SADECE SİYASİ ŞOVDAN İBARET"

AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Altıntepe ise eleştirilere karşı çıkarak "kardeş belediyecilik" protokolünün kıymetli olduğunu söyledi. Altıntepe, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ölçekleriyle kıyaslandığında en az borcu olan belediyedir. Sadece siyasi şovdan dolayı söylüyorlar. Bunu kabul etmiyorum" dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis Başkan Vekili Cevdet Bayraktar ise Trabzon'un ihtiyaçlarının göz ardı edilmediğini vurgulayarak tartışmaları yatıştırmaya çalıştı. Yapılan oylamada ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.

MECLİS BİTTİ, TARTIŞMALAR BİTMEDİ: ÖNCE BORCUNUZU ÖDEYİN

Kararın kabul edilmesinin ardından tartışma meclis salonu dışında da devam etti. Cüneyit Zorlu, Ortahisar Belediyesi'nin 30 milyon TL alacağı bulunduğunu hatırlatarak, "Ortahisar Belediyesi'nin 30 milyon TL alacağı varken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak siz Şemdinli Belediyesi'ne 100 milyon TL veremezsiniz" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar, Politika, Şemdinli, Hakkari, Siyaset, Trabzon, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Trabzon Trabzon Meclisi'nde 100 milyonluk Şemdinli gerilimi: Önce borcunuzu ödeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
’Hafız’ Bakan Mustafa Çiftçi’den devir teslim törenine damga vuran sözler 'Hafız' Bakan Mustafa Çiftçi'den devir teslim törenine damga vuran sözler
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Haluk Levent’ten Sedat Peker’le ilgili çok konuşulacak çıkış: ’’Bana bak’’ diye başlayıp... Haluk Levent'ten Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak çıkış: ''Bana bak'' diye başlayıp...
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:22
Futbolda devrim gibi karar Bu ligde beraberlik kalktı
Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:10:13. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon Meclisi'nde 100 milyonluk Şemdinli gerilimi: Önce borcunuzu ödeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.