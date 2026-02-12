Trabzon Meclisi\'nde 100 milyonluk Şemdinli gerilimi: Önce borcunuzu ödeyin

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında gündeme gelen "kardeş belediyecilik" kapsamında Şemdinli'ye yapılacak Çok Amaçlı Salon Projesi, oturuma damga vurdu. Proje için yaklaşık 100 milyon TL kaynak ayrılması planı, tartışmalara yol açtı.

"BU MEBLA TRABZON'A HARCANABİLİR"

Yerel basında yer alan haberlere göre; CHP Grup Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, büyükşehir belediyesinin ve birçok ilçe belediyesinin maddi ve kaynak sorunları yaşadığını belirterek karara tepki gösterdi. Zorlu, "Şemdinli'ye yapılacak yatırımın maliyeti bu şehre 100 milyon TL civarında. 100 milyon TL'yi hangi hakla bu ilçeye yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? 977 milyon TL faiz borcumuz varken Şemdinli'ye 100 milyon TL aktarmak abesle iştigaldir. Bu parayla şehrimize kreşler, sahalar veya yaşlı bakım evleri yatırımları yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"SADECE SİYASİ ŞOVDAN İBARET"

AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Altıntepe ise eleştirilere karşı çıkarak "kardeş belediyecilik" protokolünün kıymetli olduğunu söyledi. Altıntepe, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ölçekleriyle kıyaslandığında en az borcu olan belediyedir. Sadece siyasi şovdan dolayı söylüyorlar. Bunu kabul etmiyorum" dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis Başkan Vekili Cevdet Bayraktar ise Trabzon'un ihtiyaçlarının göz ardı edilmediğini vurgulayarak tartışmaları yatıştırmaya çalıştı. Yapılan oylamada ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.

MECLİS BİTTİ, TARTIŞMALAR BİTMEDİ: ÖNCE BORCUNUZU ÖDEYİN

Kararın kabul edilmesinin ardından tartışma meclis salonu dışında da devam etti. Cüneyit Zorlu, Ortahisar Belediyesi'nin 30 milyon TL alacağı bulunduğunu hatırlatarak, "Ortahisar Belediyesi'nin 30 milyon TL alacağı varken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak siz Şemdinli Belediyesi'ne 100 milyon TL veremezsiniz" sözleriyle tepkisini sürdürdü.