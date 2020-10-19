Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, muhtarların devletin en ücra mahallelerindeki eli, gözü, kulağı olduğunu belirterek, demokrasinin yereldeki ilk basamağı olan köklü muhtarlık teşkilatının, vatandaşların sorunlarını, hizmet taleplerini ve idareden beklentilerini merkeze aktarma konusunda en etkili merci olduğunu ifade etti.

Pek çok gelişmiş devletin adeta gıpta ile incelediği muhtarlık sisteminin, günden güne geliştirilirken, muhtarlara çağın gerekleriyle donatılmaları noktasında, devlet tarafından pek çok imkan sağlandığını vurgulayan Ustaoğlu, "Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal hakları başta olmak üzere talep ve beklentilerini özel alaka ile cevapladığı muhtarlarımız da görevlerini en duyarlı şekilde ifa ederek, hizmet sunma sürecinde devletimiz ile vatandaşlarımız arasında başarılı bir köprü vazifesi üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ustaoğlu, millet-devlet işbirliğinin vazgeçilmez unsuru, devletin yereldeki en kıymetli temsilcileri olan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, her birine hayırlı ve sağlıklı görevler temennisinde bulundu.

Öte yandan Muhtarlar Günü dolayısıyla Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Adil Alemdağ ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.