Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı

19.10.2020 11:19
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, muhtarların devletin en ücra mahallelerindeki eli, gözü, kulağı olduğunu belirterek, demokrasinin yereldeki ilk basamağı olan köklü muhtarlık teşkilatının, vatandaşların sorunlarını, hizmet taleplerini ve idareden beklentilerini merkeze aktarma konusunda en etkili merci olduğunu ifade etti.

Pek çok gelişmiş devletin adeta gıpta ile incelediği muhtarlık sisteminin, günden güne geliştirilirken, muhtarlara çağın gerekleriyle donatılmaları noktasında, devlet tarafından pek çok imkan sağlandığını vurgulayan Ustaoğlu, "Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal hakları başta olmak üzere talep ve beklentilerini özel alaka ile cevapladığı muhtarlarımız da görevlerini en duyarlı şekilde ifa ederek, hizmet sunma sürecinde devletimiz ile vatandaşlarımız arasında başarılı bir köprü vazifesi üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ustaoğlu, millet-devlet işbirliğinin vazgeçilmez unsuru, devletin yereldeki en kıymetli temsilcileri olan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, her birine hayırlı ve sağlıklı görevler temennisinde bulundu.

Öte yandan Muhtarlar Günü dolayısıyla Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Adil Alemdağ ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Muhtarlık, Türkiye, Trabzon, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Koronaya davullu zurnalı davetiye! Ekiplerin müdahale ettiği düğünde vatandaşlara ceza yağdı Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi
Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi         
11:23
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei